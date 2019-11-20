Погода на Новый год: синоптики дали неутешительный прогноз

Погода на Новый год 2020 / rewalls.com

До самого главного зимнего праздника – Нового года 2020 - еще больше месяца, но синоптики уже дают предварительные прогнозы погоды. Отмечается, что первый месяц зимы будет достаточно теплым.

По данным сайта Метеопрог, похолодание и снегопады придут в Украину только во второй половине декабря. До этого погода будет сырой, ожидается мокрый снег с дождем.

В то же время, британские метеорологи пообещали украинцам резкое похолодание до -20 в декабре.

При этом синоптик Леонид Горбань в комментарии КП Украина отметил, что зима будет сырой и холодной. По его словам, в первой половине декабря будет достаточно холодно – до 11 градусов ниже нуля. С 10 декабря придет небольшое потепление, и температура воздуха установиться в районе 0 градусов. В конце месяца можно ждать крепких морозов: до -13 днем и до -18 ночью.

Также синоптик считает, что не стоит надеяться на снежную погоду. Новый год украинцы скорее всего встретят без снега, но с морозами.

Напомним, что ранее синоптики заявили, что в Украине в декабре 2019 температура воздуха ожидается выше, чем в среднем за годы метеонаблюдений.