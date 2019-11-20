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От оттепели до -20°: синоптики дали пугающий прогноз на декабрь 2019

20 ноября 2019, 05:48

Декабрь 2019 может установить температурные рекорды.

мороз, снег, зима, градусник
Декабрь 2019 может установить температурные рекорды

В Украине в декабре 2019 температура воздуха ожидается выше, чем в среднем за годы метеонаблюдений.

По прогнозу синоптиков не исключено, что первый месяц зимы установит температурные рекорды, а похолодание и снегопады появятся можно ожидать после 15 декабря, пишет meteoprog.ua.

В то же время отмечается, что в Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию. При этом стоит ожидать теплого декабря, а погода будет влажной и сырой, прогнозируются мокрый снег с дождем.

Читайте такжеЭкстремальные морозы: синоптик дал прогноз погоды на всю зимуСпециалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи дают пугающий прогноз для Украины на декабрь. Они предупреждают, что в начале зимы произойдёт резкое похолодание, температура упадет до -20ºС. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

Метеорологи добавили, что в декабре Восточную Европу накроют холодные воздушные массы из Сибири и этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.

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Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.

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