Украинцев "погрызут" морозы: синоптик назвала самые холодные регионы

В Украине сохранится морозная погода / 34.ua

В понедельник, 25 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в Украинском гидрометцентре.

На западе страны температура воздуха ночью от -4 до +1 градусов, днем 0…+5 градусов.

В северных регионах прогнозируется ночью температура воздуха -3…-9 градусов, днем от -4 до +2 градусов.

В центре и на востоке Украины температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем от -3 до +2 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Киеве 25 ноября ожидается температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем 0…-2 градуса.

Читайте такжеЭкстремальные морозы: синоптик дал прогноз погоды на всю зимуКак рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в Украине еще задержится холодный антициклон Quincу.

"Ближайшей ночью в Украине ожидается -3… -9 градусов, завтра днем от 3 мороза до 4 тепла. На Западе и Юге ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем +1… +6 градусов тепла, на Закарпатье до +6.. +10 градусов", – отметила она.

Синоптик подчеркнула, что существенных осадков в Украине в понедельник не ожидается: "Благодаря именно антициклону Quincу понедельник снова будет холодным, мороз и дальше будет грызть голую землю".

"Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, еще какие-то порывы останутся, чтобы мы не забывали надвигать шапку на глаза, а штормовой ветер вероятен все еще в Приазовье. В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5… -7 градусов, днем от 2 мороза до 2 тепла. Потепление и осадки – с 28-го ноября", – добавила Диденко.

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wetterpate.de

Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев о резком похолодании.