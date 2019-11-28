Прогноз погоды на декабрь 2019: синоптик рассказал, чего ждать от первого месяца зимы

Месячное количество осадков в декабре ожидается на уровне 34-72 мм / 1zoom.ru

Синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на декабрь 2019 года. Согласно прогнозу, погода в Украине в декабре будет относительно теплой.

Средняя температура воздуха в Украине в декабре составит от -4° до +1°, в Крыму столбики термометров покажут до +3°. По словам синоптиков, такая температура воздуха соответствует средним многолетним значениям. Месячное количество осадков в декабре ожидается на уровне 34-72 мм, на Закарпатье – 82-108° мм.

Кроме того, метеорологи обрисовали климатическую картину декабря. По их словам, абсолютный минимум температуры воздуха составляет -21...-37°, в южных областях -17...-28°; абсолютный максимум – в пределах +10...+18°, в южной части страны и на Прикарпатье местами +19...+20°, в Крыму - до +25°. Среднее месячное количество осадков составляет 33-67 мм, в горных районах и на Закарпатье - 68-174 мм.

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Синоптики отметили, что на большей части территории страны в декабре образуется устойчивый снежный покров, на Юге так бывает не каждый год. Кроме того, в декабре вероятен сильный ветер, а также метели и налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на Новый год 2020. По его словам, под конец первого зимнего месяца в Украину придут морозы. Снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью.