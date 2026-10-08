"Что с ее лицом?": неузнаваемая Меган Фокс удивила поклонников

Новое видео с актрисой вызвало бурную реакцию в сети: многие пользователи заявили, что с трудом узнали звезду "Трансформеров".

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Меган Фокс сильно изменилась / Коллаж Главред, фото Instagram/meganfox

Кратко:

Откуда взялось видео актрисы

Почему пользователи комментируют ее внешность

Популярная голивудская актриса Меган Фокс вновь оказалась в центре внимания из-за своей внешности.

Как пишет Marca, Кадры появились в начале октября на платформе Letterboxd. В ролике Фокс вместе с режиссером Карин Кусамой рассказывает о своих любимых фильмах в рамках проекта Four Favorites. Однако вместо обсуждения кино пользователи практически сразу начали комментировать внешность актрисы.

видео дня

Некоторые интернет-пользователи назвали Фокс "неузнаваемой" и стали предполагать, что причиной изменений могли стать косметические процедуры. Из-за большого количества подобных комментариев Letterboxd в итоге отключила возможность комментировать публикацию в Instagram.

При этом далеко не все поддержали критику актрисы. Поклонники Меган напомнили, что видео было снято еще в октябре 2025 года - примерно через восемь месяцев после рождения ее четвертого ребенка. Они отметили, что изменения веса и внешности после беременности являются совершенно естественными.

Меган Фокс стала непохожа сама на себя

Меган Фокс сильно изменилась / Фото Стархит

Кроме того, специалисты и поклонники неоднократно обращали внимание на то, что восприятие лица человека на фото и видео может сильно меняться из-за освещения, макияжа, прически, ракурса и качества съемки. Поэтому появившиеся в Сети предположения о новых пластических операциях Фокс не подтверждены.

При этом сама актриса никогда не скрывала, что прибегала к некоторым косметическим процедурам. В интервью 2024 года Меган рассказывала о перенесенной в молодости ринопластике, операциях на груди, а также использовании ботокса и филлеров. При этом она отрицала некоторые другие вмешательства, которые ей приписывали поклонники.

Фокс также ранее откровенно говорила о своем отношении к собственной внешности. В 2023 году актриса призналась, что страдает дисморфией тела, и объяснила, что ее восприятие собственной внешности зачастую сильно отличается от того, как ее видят окружающие.

"Я никогда не вижу себя такой, какой меня видят другие люди", - говорила Фокс.

Меган Фокс недавно стала мамой в четвертый раз / Фото Instagram/meganfox

Интересно, что обсуждаемое видео на самом деле не является свежей съемкой. Его записали во время специального показа фильма "Тело Дженнифер" в Лос-Анджелесе в 2025 году. Фокс и Кусама встретились по случаю картины, которая вышла еще в 2009 году и спустя годы приобрела статус культовой.

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О персоне: Меган Фокс? Меган Дениз Фокс - американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", а также по роли Эйприл О’Нил в "Черепашках-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2", сообщает "Википедия".

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