Бойфрент голивудской актрисы Меган Фокс поделился радостной новостью.

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Меган Фокс стала мамой / Коллаж Главред, фото Instagram/meganfox

Кратко:

Кого родила Меган Фокс

Кто первым сообщил новость

Семья голливудской актрисы Меган Фокс стала больше.

Актриса родила своего четвертого ребенка. Малыша она родила от своего партнера Машин Гана Келли после того, как ранее перенесла выкидыш, пишет Page Six.

видео дня

Меган Фокс с отцом ребенка / Фото Instagram/meganfox

"Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное семя", — подписал Келли черно-белое видео, на котором он держит новорожденную за руку.

Пара начала встречаться в 2020 году начала встречаться, 38-летняя Фокс уже была матерью троих детей от бывшего мужа Брайана Остина Грина.

Она и 51-летний актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210" воспитывают детей Ноа, Бодхи и Джорни.

Меган Фокс стала мамой в четвертый раз / Фото Instagram/meganfox

За несколько часов до объявления о рождении ребенка Брайан Грин, который публично критиковал рокера, опубликовал яростное личное сообщение, которое он получил от молодого отца, который приказал ему "перестать спрашивать, когда родится наш ребенок".

У Машин Гана Келли, со своей стороны, есть 15-летняя дочь по имени Кейси от бывшей девушки Эммы Кэннон.

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Главред ранее писал о том, что актриса Меган Фокс на фоне слухов об измене возлюбленного и их расставании пошла на решительный шаг - удалила свою страницу в Instagram.

Кроме того, Меган в 2024 году разорвала помолвку со своим женихом-рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя ‒ Колсон Бэйкер).

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Кто такая Меган Фокс? Меган Дениз Фокс - американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", а также по роли Эйприл О’Нил в "Черепашках-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2", сообщает "Википедия".

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