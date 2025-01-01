Кто из мировых звезд станет родителем в 2025 году

Вы узнаете:
- Кто из мировых селебрити родит в 2025
- Кого они ждут
И 2025 год станет еще одним годом, наполненным еще большим количеством очаровательных детей знаменитостей.
В то время как многие известные люди ожидают рождения детей в следующем году, Главред публикует список звезд, о которых больше всего говорят поклонники поп-культуры.
Дженнифер Лоуренс
Обладательница премии "Оскар" беременна вторым ребенком. Ее представитель подтвердил это СМИ в октябре 2024 года. Актриса уже воспитывает двухлетнего сына Сая, которого воспитывает с мужем Куком Марони.
Лоуренс несколько раз появлялась на публике с тех пор, как стало известно о ее беременности, в том числе на премьере фильма "Хлеб и розы" в Лос-Анджелесе в ноябре 2024 года. Она была одним из продюсеров документального фильма Apple, посвященного возвращению Талибана к власти в Афганистане в 2021 году и его влиянию на женщин.
Меган Фокс
Голливудская актриса Меган Фокс беременна и ожидает первого ребенка от своего партнера Машин Гана Келли после того, как ранее перенесла выкидыш. Фокс объявила эту новость, поделившись публикацией в Instagram с подписью: "Ничто никогда не теряется. Добро пожаловать обратно".
Жизель Бюндхен
Модель беременна третьим ребенком, о чем журнал People сообщил в октябре 2024 года. Это ее первый ребенок от бойфренда и инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте, с которым она начала встречаться в 2023 году.
Она мама сына Бенджамина Рейна, 14 лет, и дочери Вивиан Лейк, 11 лет, от бывшего мужа Тома Брэди. В свои 44 года Бюндхен также присоединяется к растущему числу людей, которые беременеют в возрасте 40 лет, помогая уменьшить давнюю стигму относительно беременности в более позднем возрасте.
Нара Баптиста
Девушка актера Венсана Касселя, которую в сети назвали идеальной беременной, должна родить в 2025 году первенца. Кто будет у пары пока неизвестно, однако известно, что у Касселя уже есть три дочери.
Хейли Джейд Скотт
Дочь американского рэппера Эминем скоро родит своего первого ребенка. Хейли Джейд Скотт с мужем даже рассекретили пол будущего малыша. Оказывается, что пара ждет мальчика.
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