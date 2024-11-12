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Голливудская актриса беременна "радужным" ребенком

Алена Кюпели
12 ноября 2024, 13:10
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Меган Фокс уже имеет троих детей от первого брака с другим актером.
Меган Фокс разочаровала шуткой про украинок
Меган Фокс снова беременна / Коллаж Главред, фото Instagram/meganfox

Вы узнаете:

  • От кого беременна Меган Фокс
  • Как она выглядит
  • Что такое "радужный ребенок"

Голливудская актриса Меган Фокс беременна и ожидает первого ребенка от своего партнера Машин Гана Келли после того, как ранее перенесла выкидыш.

Фокс объявила эту новость в понедельник, поделившись публикацией в Instagram с подписью: "Ничто никогда не теряется. Добро пожаловать обратно".

видео дня

В карусели Instagram она поделилась фотографией, на которой она вся в черном масле, обнимает свой живот, а также показала тест на беременность. Фокс также отметила Келли в посте, подтвердив, что он является отцом.

Актриса, которой 38 лет, уже является матерью от бывшего мужа Брайана Остина Грина. Она воспитывает 11-летнего Ноа, 9-летнего Бодхи и 7-летнюю Джорни, пишет Page Six.

С теперешним парнем Фокс начала встречаться в 2020 году после знакомства на съемках "Полночи в просе". Рокер сделал звезде предложение два года спустя.

После своего предложения Келли сообщил, что Меган Фокс пережила потерю беременности и посвятил выступление их "нерожденному ребенку".

Кто такая Меган Фокс?

Меган Дениз Фокс - американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", а также по роли Эйприл О’Нил в "Черепашках-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2", сообщает "Википедия".

Именно поэтому еще нерожденный малыш считается "радужным ребенком",

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Главред ранее писал о том, что актриса Меган Фокс на фоне слухов об измене возлюбленного и их расставании пошла на решительный шаг - удалила свою страницу в Instagram.

Кроме того, Меган в 2024 году разорвала помолвку со своим женихом-рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя ‒ Колсон Бэйкер).

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