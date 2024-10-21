Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз

Голивудская актриса уже воспитывает первого ребенка со своим мужем.

https://glavred.info/starnews/dzhennifer-lourens-beremenna-vo-vtoroy-raz-10607129.html Ссылка скопирована

Дженнифер Лопес беременна вторым ребенком / Коллаж Главред, фото Instagram/jenniferlawrenceoffical

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс и ее муж Кук Марони ожидают второго ребенка.

Как пишет Page Six, 34-летняя актриса была сфотографирована с небольшим округлившимся животом, когда шла на ужин с 40-летним Марони в Лос-Анджелесе накануне вечером.

Лоуренс вышла в белой футболке с красным свитером, накинутым на плечи, и черной юбкой с заниженной талией.

видео дня

В прошлом месяце звезда также была замечена прикрывающей свой живот красным кардиганом во время скромной прогулки в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Кто такая Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс - американская актриса и продюсер. Известна своими ролями во франшизных боевиках и независимых драмах. Сборы фильмов с её участием составили свыше 6 миллиардов долларов. В 2015 и 2016 годах была признана самой высокооплачиваемой актрисой мира.

Лоуренс тихо родила своего малыша в феврале 2022 года и рассказала о своих переживаниях в интервью Vogue в сентябре того же года.

Лауреат премии "Оскар" рассказала, что ее сына назвали в честь любимого художника Марони, Сая Твомбли.

После рождения ребенка она почувствовала, что "вся ее жизнь… началась заново", назвав его своим "днем первым".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее американская актриса и ведущая церемонии Оскар Эллен Дедженерес сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Она рассказала, что у нее диагностировали остеопороз, обсессивно-компульсивное расстройство и синдром дефицита внимания и гиперактивности после того, как она отстранилась от внимания общественности из-за того, что якобы создала токсичную рабочую среду.

Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред