Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс и ее муж Кук Марони ожидают второго ребенка.
Как пишет Page Six, 34-летняя актриса была сфотографирована с небольшим округлившимся животом, когда шла на ужин с 40-летним Марони в Лос-Анджелесе накануне вечером.
Лоуренс вышла в белой футболке с красным свитером, накинутым на плечи, и черной юбкой с заниженной талией.
В прошлом месяце звезда также была замечена прикрывающей свой живот красным кардиганом во время скромной прогулки в Беверли-Хиллз, Калифорния.
Кто такая Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс - американская актриса и продюсер. Известна своими ролями во франшизных боевиках и независимых драмах. Сборы фильмов с её участием составили свыше 6 миллиардов долларов. В 2015 и 2016 годах была признана самой высокооплачиваемой актрисой мира.
Лоуренс тихо родила своего малыша в феврале 2022 года и рассказала о своих переживаниях в интервью Vogue в сентябре того же года.
Лауреат премии "Оскар" рассказала, что ее сына назвали в честь любимого художника Марони, Сая Твомбли.
После рождения ребенка она почувствовала, что "вся ее жизнь… началась заново", назвав его своим "днем первым".
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее американская актриса и ведущая церемонии Оскар Эллен Дедженерес сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Она рассказала, что у нее диагностировали остеопороз, обсессивно-компульсивное расстройство и синдром дефицита внимания и гиперактивности после того, как она отстранилась от внимания общественности из-за того, что якобы создала токсичную рабочую среду.
Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.
Вас также может заинтересовать:
- Евровидение 2019 финал: как выступил фаворит букмекеров Дункан Лоуренс
- Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж: кто стал мужем актрисы
- Дженнифер Лоуренс беременна первенцем от своего супруга
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред