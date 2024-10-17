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Будущая жена Венсана Касселя показала беременный живот

Алена Кюпели
17 октября 2024, 00:06
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57-летний Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз.
Нара Баптиста готовится стать мамой
Нара Баптиста готовится стать мамой / Коллаж Главред, фото Instagram/narahbaptista

Новая пассия знаменитого французского актера Венсана Касселя, модель Нара Баптиста, не стесняясь показала свой округлившийся животик.

Будущая мама и подруга 57-летнего актера готовится родить ему четвертого ребенка, поделилась красивыми фото на своей странице в Instagram.

Она активно проводит свою беременность и активно фиксирует ее фото и видео на память.

видео дня

Модель шикарно и стильно выглядит. Особенно ей идет белоснежный сияющий топ, который едва прикрывает декольте красотки. Свой образ она дополнила черным низом и рыжей курткой.

Кто такой Венсан Кассель

Венсан Кассель - французский актёр и продюсер. Номинировался на Премию Европейской киноакадемии и премию "Сезар". Был женат на актрисе Монике Беллуччи, одна из родившихся в этом браке дочерей Дева Кассель — известная фотомодель. Он строил свои отношения с моделью Тиной Кунаки, которая родила ему дочь.

Сейчас готовится стать отцом в четвертый раз. Состоит в отношениях с моделью Нара Баптиста.

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Напомним, ранее французская модель и бывшая жена актер Венсана Касселя Тина Кунаки, которая по праву считается одной из самых сексуальных женщин современности, показала свое очень смелое фото. Прямо из кровати.

Ранее Тина Кунаки показала свой отдых уже в статусе холостячки. Она проводила время на Ибице. Тогда Кунаки показала кадры, как загорает, катается на яхте, а также "засветила" знойного красавчика.

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