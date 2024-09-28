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Тройной диагноз: популярная американская звезда рассказала о болезнях

Алена Кюпели
28 сентября 2024, 15:31
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Актриса не побоялась сделать публичное признание и озвучила свои диагнозы.
Эллен Дедженерес поделилась своими диагнозами
Эллен Дедженерес поделилась своими диагнозами / Коллаж Главред, фото Instagram/ellendegeneres

Американская актриса и ведущая церемонии Оскар Эллен Дедженерес сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.

Как пишет Page Six, Эллен Дедженерес рассказала, что у нее диагностировали остеопороз, обсессивно-компульсивное расстройство и синдром дефицита внимания и гиперактивности после того, как она отстранилась от внимания общественности из-за того, что якобы создала токсичную рабочую среду.

Бывшая ведущая "Шоу Эллен Дедженерес" откровенно рассказала о старении в своем новом спецвыпуске Netflix "For Your Approval", который вышел во вторник.

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Кто такая Эллен Дедженерес

Эллен Дедженерес - американская актриса, комедиантка, телеведущая, обладательница 11 премий "Эмми" за "Шоу Эллен Дедженерес". Ведущая двух церемоний вручения премии "Оскар" (2007, 2014).

Как пишет Википедия, 7 сентября 2006 года Эллен Дедженерес была выбрана ведущей 79-й церемонии вручения наград "Оскар", которая состоялась 25 февраля 2007 года. Это сделало её первым человеком, не скрывающим свою гомосексуальную ориентацию, которому поручили проведение церемонии "Оскар".

Из интересного: 2013 года Эллен Дедженерес была выбрана ведущей 86-й церемонии вручения наград "Оскар", которая состоялась 2 марта 2014 года. Таким образом, она второй раз стала ведущей этой церемонии. Одним из самых значительных событий церемонии стало знаменитое селфи с Брэдом Питтом, Мерил Стрип, Бредли Купером, Анджелиной Джоли, Люпитой Нионго, Джаредом Лето, Джулией Робертс, Ченнингом Татумом, Дженнифер Лоуренс и Кевином Спейси. Фотография, опубликованная в твиттере ведущей прямо во время церемонии, взорвала интернет — запись ретвитили рекордное количество раз, из-за этого в работе сайта недолгое время был сбой. В 2016 году журнал Time включил это фото в список самых значимых фотографий за всю историю.

66-летняя Дедженерес рассказала зрителям, что прошла "глупый тест на плотность костей", когда обнаружила, что у нее "полный остеопороз".

"Я даже не знаю, как я сейчас стою. Я как песочный замок. Я могу развалиться в душе", — сказала ДеДженерес.

Остеопороз — это "заболевание костей, которое развивается, когда снижается минеральная плотность и масса костей", что приводит к "снижению прочности костей, что может увеличить риск переломов", отмечает американский Национальный институт здравоохранения.

"Однажды у меня была невыносимая боль, и я подумала, что порвала связку или что-то в этом роде, и мне сделали МРТ, и они сказали: "Нет, это просто артрит". Я спросила: "Как я это получила?" А он ответил: "О, это просто происходит в твоем возрасте", — вспоминает она.

ДеДженерес призналась, что "трудно быть честной в отношении старения и казаться крутой".

Стендап-комик также объяснила в специальном выпуске, что она начала ходить на терапию после того, как негативная реакция и "ненависть" фанатов сказались на ее психическом здоровье. Пока она была там, она узнала, что у нее ОКР и СДВГ.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее американская телеведущая Эллен ДеДженерес решила поддержать Украину, которая сейчас охвачена войной из-за преступного вторжения РФ.

Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.

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