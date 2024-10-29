Жизель Бюндхен в третий раз станет мамой - СМИ

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо скрывает свою беременность.

https://glavred.info/starnews/zhizel-byundhen-v-tretiy-raz-stanet-mamoy-smi-10609433.html Ссылка скопирована

Жизель Бюндхен беременна - Жизель Бюндхен в третий раз готовится стать мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gisele

Вкратце:

Инсайдер раскрыл беременность 44-летней Жизель Бюндхен

Отцом ее третьего ребенка станет ее давний знакомый и тренер

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен - мама двоих детей. От брака с игроком в американский футбол Томом Брэди она воспитывает сына Бенджамина Рейна (2009) и дочь Вивиан Лейк (2012).

В октябре 2022 года Бюндхен и Брэди развелись после 15 лет отношений. А уже в январе 2023-го Жизель стали приписывать роман с новым мужчиной.

видео дня

Им оказался тренер по джиу-джитсу Хоаким Валенте, который младше модели на девять лет. Они были давно знакомы и часто тренировались вместе.

Бюндхен не комментировала свои отношения с Валенте, однако издание Daily Mail, с отсылкой на источник в ее близком окружении, утверждает, что пара не просто вместе, но и ждет совместного ребенка. Жизель якобы уже на пятом-шестом месяце беременности.

"Жизель и Хоаким рады этой новой главе в их жизни, и они с нетерпением ждут создания мирной и любящей атмосферы для всей семьи", - сообщает инсайдер. Сама модель хранит молчание про большие перемены в ее жизни.

Впрочем, недавно Жизель Бюндхен засняли папарацци в Маями во время прогулки - на ее свежих снимках можно разглядеть аккуратный округлый животик, который модель прячет за мешковатой одеждой.

New : Gisele Bündchen out in Miami pic.twitter.com/Vxm4hacEFC — Victoria’s Secret Actu (@vsactu) October 29, 2024

Кто такая Жизель Бюндхен? Жизель Бюндхен - бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Также известна как одна из бывших ангелов "Victoria's Secret" (2002-2006). Принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé; появлялась на обложках авторитетных изданий как Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone, сообщает Википедия.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред писал, что Бритни Спирс в четвертый раз вышла замуж. 42-летняя блондинка назвала это своим лучшим решением, и показала кадры в свадебном платье и фате.

Также стало известно, что звезда "Крестного отца" и "Лица со шрамом" Аль Пачино пережил попытку похищения. Его похитителем показалась поклонница, из чьей машины он едва не выпрыгнул на ходу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред