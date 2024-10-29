Жизель Бюндхен в третий раз станет мамой - СМИ

Вкратце:
- Инсайдер раскрыл беременность 44-летней Жизель Бюндхен
- Отцом ее третьего ребенка станет ее давний знакомый и тренер
Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен - мама двоих детей. От брака с игроком в американский футбол Томом Брэди она воспитывает сына Бенджамина Рейна (2009) и дочь Вивиан Лейк (2012).
В октябре 2022 года Бюндхен и Брэди развелись после 15 лет отношений. А уже в январе 2023-го Жизель стали приписывать роман с новым мужчиной.
Им оказался тренер по джиу-джитсу Хоаким Валенте, который младше модели на девять лет. Они были давно знакомы и часто тренировались вместе.
Бюндхен не комментировала свои отношения с Валенте, однако издание Daily Mail, с отсылкой на источник в ее близком окружении, утверждает, что пара не просто вместе, но и ждет совместного ребенка. Жизель якобы уже на пятом-шестом месяце беременности.
"Жизель и Хоаким рады этой новой главе в их жизни, и они с нетерпением ждут создания мирной и любящей атмосферы для всей семьи", - сообщает инсайдер. Сама модель хранит молчание про большие перемены в ее жизни.
Впрочем, недавно Жизель Бюндхен засняли папарацци в Маями во время прогулки - на ее свежих снимках можно разглядеть аккуратный округлый животик, который модель прячет за мешковатой одеждой.
New : Gisele Bündchen out in Miami pic.twitter.com/Vxm4hacEFC— Victoria’s Secret Actu (@vsactu) October 29, 2024
Кто такая Жизель Бюндхен?
Жизель Бюндхен - бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Также известна как одна из бывших ангелов "Victoria's Secret" (2002-2006). Принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé; появлялась на обложках авторитетных изданий как Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone, сообщает Википедия.
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