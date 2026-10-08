От пленных до оружия: почему конфликт между Киевом и Сеулом важнее, чем кажется

Два пленных КНДР запустили большой дипломатический кризис, который только набирает обороты.

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Сеул пошел на конфликт с Киевом: чем Украине грозит ссора с Южной Кореей / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Читайте в материале:

Почему Сеул обиделся на Зеленского из-за пленных из КНДР

Как Южная Корея помогает Украине с 2022 года

Почему Сеул отказывает Киеву в поставках ПВО

Южная Корея отвергла обвинения Украины в помощи России с топливом и рассматривает отзыв своего посла из Киева. Дипломатический конфликт вспыхнул после того, как президент Владимир Зеленский публично рассказал о передаче Сеулу двух пленных северокорейских военных. За две недели он перерос в открытую конфронтацию с обвинениями во лжи и угрозами "дополнительных мер".

Главред собрал все детали детали дипломатического кризиса между Сеулом и Киевом.

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Что сказал Зеленский о пленных из КНДР на Генассамблее ООН

Отсчет кризиса начался с выступления в Нью-Йорке. Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ежегодной Генеральной ассамблеи ООН объявил, что Киев отправил в Южную Корею двух военных КНДР. Их захватили в Курской области РФ в январе 2025 года, и они стали первыми северокорейскими бойцами, которых ВСУ смогли взять в плен.

Глава государства отдельно остановился на том, как вели себя эти солдаты при задержании.

"Этих ребят непросто взять живыми. Один из них, когда понял, что попадет в плен, пытался убить себя, и был шокирован, что судьба не дала ему умереть", - рассказал Зеленский.

Военный КНДР, которого взяли в плен в Курской области / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер также резко осудил решение Пхеньяна отправить войска на помощь Москве. Ранее он допускал, что вернул бы бойцов лидеру КНДР в обмен на украинцев в российском плену. Однако правозащитники настаивали на передаче в Сеул из-за угрозы наказания на родине.

"Это тоже безумие. Почему корейцы должны отдавать жизни в войне против Украины? Ким Чен Ын использует их как валюту и кое-что получает взамен", - подчеркнул президент.

Смотрите видео - Выступление Зеленского на Генассамблее ООН 2026:

Реакция Сеула оказалась противоположной ожидаемой. Старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Сон Ги Хон заявил, что Киев неоднократно обсуждал судьбу бойцов через разные каналы и сам просил держать ее в секрете. В то же время оппозиционный политик Ан Чхоль Су из Партии силы народа перевел удар на собственную власть, пишет пишет Al Jazeera.

"Президент Ли, почему вы это скрыли? Неужели у Северной Кореи есть что-то, что в случае огласки положило бы конец вашей политической карьере? Или вы планировали отправить пленных обратно в Северную Корею?" - написал Ан в соцсетях.

По данным издания, оппозиционный депутат Ю Ён Вон, встречавшийся с пленными в Украине в феврале 2025 года, сообщил, что оба служили в силах спецназначения. Они могут рассказать о подготовке армии КНДР, ее возможностях и участии в войне.

Как сообщает Korea JoongAng Daily, Украина заранее уведомила Южную Корею о том, что Зеленский планирует упомянуть двух военнопленных из КНДР во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на предварительную договоренность этого не делать, и попросила отнестись к этому с пониманием.

"По дипломатическим каналам мы знали о возможности включения в выступление положений, касающихся репатриации северокорейских военнопленных. Однако не было ясно, как именно будет сформулирован этот вопрос", - отметил представитель администрации президента Южной Кореи.

В то же время он подчеркнул, что Сеул со своей стороны объяснил Киеву свою позицию - информация о передаче северокорейских военнослужащих не должна была обнародоваться, поскольку правительство "стремилось урегулировать ситуацию тихо и как можно скорее".

По словам администрации президента Южной Кореи, заявления Зеленского привели к тому, что ситуация "несколько отклонилась от предварительной договоренности".

Военный билет пленного из КНДР / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Почему Южная Корея вызвала временного поверенного Украины?

Публичное заявление Киева уже через несколько дней обернулось дипломатическим демаршем. По данным BBC, замминистра иностранных дел Южной Кореи Пак Юн Чжу официально выразила протест временному поверенному в делах Украины Андрею Вешкину. Сеул настаивает, что факт передачи должен был остаться тайной, в том числе для защиты семей военных, оставшихся в КНДР.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён дал понять, что считает произошедшее вопросом государственной важности.

"Это крайне досадно. Возвращение этих людей является чрезвычайно чувствительным вопросом, затрагивающим национальную безопасность", - заявил Ли.

Офис президента также утверждает, что Киев сам хотел молчания, чтобы избежать упреков в том, что упустил шанс обменять бойцов на украинских военнопленных. По версии Сеула, Украина предупреждала, что Зеленский упомянет этих солдат в речи, но не сообщит об их передаче. После того как Офис президента Украины отверг наличие договоренности, Сеул потребовал извинений за "объявление неправды".

Киев, в свою очередь, давно добивается от Южной Кореи современных зенитных ракет для защиты энергетики. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк связывал эту просьбу с появлением северокорейских войск на фронте.

"Когда Северная Корея активно участвует в войне в Европе, Южная Корея не может оставаться сторонним наблюдателем. Передача оборонных технологий и возможностей от Сеула Киеву - это не только помощь Украине, но и защита долгосрочных интересов безопасности самой Южной Кореи путем сдерживания экспансии агрессивной тоталитарной оси", - подчеркнул Подоляк.

В июле Сеул объявил о пакете помощи Украине на 100 млн долларов, который расширяет прежние поставки шлемов, бронежилетов и медицинского оборудования. МИД России, со своей стороны, предупредил, что будет "вынужден ответить" в случае поставок Киеву оружия.

Существовало ли соглашение о неразглашении между Сеулом и Киевом?

Ключевой вопрос спора до сих пор не имеет однозначного ответа. Guardian напоминает, что в июле Зеленский и Ли Чжэ Мён договорились урегулировать судьбу пленных с учетом их "свободной воли". Бойцы прибыли в Южную Корею через третью страну в начале сентября.

После выступления в ООН Ли написал в X, что Украина нарушила "соглашение о неразглашении". Советник президента Украины Дмитрий Литвин ответил в Facebook в ответ на пост Оксаны Тороп, медиа-советника посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, что такого соглашения не существовало. Это дало оппонентам Ли, чей рейтинг опустился до 37,9%, повод обвинить его во лжи.

На просьбу Guardian уточнить, была ли договоренность зафиксирована письменно, южнокорейский МИД ответил уклончиво.

"Стороны решили вести это дело конфиденциально", - отметили в ведомстве.

Пхеньян пока молчит, а министерство объединения Южной Кореи заявило, что никаких реакций не зафиксировало. Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Чо Хан Бом объяснил, почему КНДР вряд ли станет рассказывать об этом эпизоде собственному населению.

"Для Пхеньяна это фатальное дело. Режим выстроил героический нарратив вокруг своих войск, которые предпочитали покончить с собой, а не сдаться", - считает Чо Хан Бом.

Скандал подпитал скептицизм в отношении поддержки Украины в лагере самого президента. Депутат от Демократической партии Ким Бён Чжу призвал правительство без промедления пересмотреть помощь Киеву.

"Нет ни причин, ни необходимости поддерживать Украину", - заявил Ким Бён Чжу.

Зеленский хотел заручиться поддержкой?

Поиск объяснений поступка Киева переместился в закрытые кабинеты парламента. Как сообщает AP, Национальная служба разведки (NIS) провела закрытое заседание профильного комитета. Депутат Ю Ён Ха, присутствовавший на нем, передал, что Украина не выразила сожаления или извинений ни по официальным, ни по неофициальным каналам.

По данным издания, разведка видит в заявлении Зеленского расчет на внутреннюю аудиторию Южной Кореи.

Ю не стал вдаваться в подробности и не объяснил, как именно разведывательная служба провела свою оценку.

"Разведывательная служба пришла к выводу, что Зеленский, вероятно, раскрыл факт передачи с намерением заручиться поддержкой общественности Южной Кореи в вопросе поставок Украине оружия и другой помощи", - пишет AP.

Чем Ли Чжэ Мён угрожает Украине из-за пленных из КНДР

Молчание Киева после заседания разведки спровоцировало новую эскалацию со стороны президента. AP пишет, что 2 октября Ли Чжэ Мён пригрозил Украине неназванными карательными шагами. Он заявил, что Киев выставил его лжецом, опровергнув слова о соглашении.

Ли выдвинул требование публично признать договоренность и извиниться.

"Это вопрос национального достоинства, поэтому мы не можем это оставить без внимания", - написал президент Южной Кореи.

Аналитик Корейского научно-исследовательского института национальной стратегии Мун Сон Мук пояснил, что за жесткой риторикой стоит курс на восстановление диалога с Пхеньяном.

"Политика нашего правительства - восстановить прерванный диалог с Северной Кореей и ослабить напряженность. Поэтому оно хотело решить вопрос пленных без огласки", - отметил Мун.

Эксперты, впрочем, не ждут от Сеула радикальных действий. Профессор Университета Ихва Лейф-Эрик Исли подчеркнул, что сотрудничество с Киевом выгодно самой Южной Корее.

"Киев располагает ценными разведданными о военном сотрудничестве России и Северной Кореи, а также большим боевым опытом, особенно с дронами, что может усилить безопасность Южной Кореи. Если администрация Ли будет выглядеть так, будто ставит возможную реакцию Кима и Путина выше сотрудничества с Украиной, это вызовет вопросы у западных партнеров", - сказал Исли.

Как МИД Украины объяснил конфликт с Южной Кореей

Параллельно с угрозами Сеула украинская дипломатия попыталась снизить градус. Reuters со ссылкой на украинские СМИ пишет, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался квалифицировать ситуацию как серьезный инцидент. По данным южнокорейских СМИ, он находился в прямом контакте с коллегой Чо Хёном, и стороны обсуждали приемлемый для обеих формат ответа.

Украинский министр предложил иную оценку событий.

"Я бы не хотел называть это инцидентом. Скажем так, это дипломатическое недоразумение", - сказал Сибига.

Ли Чжэ Мён отдельно выразил "глубокое сожаление" из-за украинских заявлений о якобы неизбежном вооруженном столкновении двух Корей. По его мнению, такие слова фактически подстрекают к войне на полуострове. Чо Хан Бом из Корейского института национального объединения предположил, что возможные шаги Сеула коснутся гуманитарной, финансовой и восстановительной помощи.

"Украина может потерять больше, чем Южная Корея, ведь она получает поддержку от Сеула. Однако затяжное противостояние не выгодно ни одной из сторон", - считает Чо.

Эксперт напомнил, что Сеул зависит от украинской информации о военной активности КНДР.

Зеленский публично не ответил на угрозы Ли, но обратил внимание на опасность, касающуюся обеих стран. Как сообщает Reuters, 4 октября украинский президент заявил, что Москва, скорее всего, делится с Пхеньяном технологиями реактивных беспилотников. В последние недели РФ резко увеличила количество таких атак, а Украина пока может противостоять им лишь боевой авиацией.

На вопрос журналистов о возможной передаче этих разработок Зеленский ответил утвердительно.

"Да, конечно. Они делятся с Северной Кореей всеми технологиями. Не знаю насчет баллистики и т. д., но думаю, что да, потому что Северная Корея помогла им ракетами", - сказал президент.

Отдельно Зеленский прокомментировал и причины появления бойцов КНДР в Сеуле, не упоминая требований Ли.

"Южная Корея попросила нас отдать им северокорейских солдат. Кстати, согласно их конституции, это их граждане... поэтому мы отдали им этих двух ребят", - пояснил он.

Почему Сеул считает извинения Украины недостаточными

Обмен сигналами между министрами дал первый результат, но Сеул его не принял. Агентство Yonhap сообщает, что 6 октября глава МИД Южной Кореи Чо Хён во время парламентского аудита подтвердил получение сообщения от Сибиги с извинениями. Однако уровень этого шага Сеул считает недостаточным.

Министр объяснил, как будет реагировать его правительство.

"Я постоянно на связи с министром Андреем Сибигой, и он рассказал, насколько сложна ситуация. Сообщения, которые я получил, содержали извинения. Но есть разница с уровнем, которого мы ожидаем, поэтому намерены принять решительные меры", - заявил Чо Хён.

Среди вариантов он назвал отзыв посла в Украине Пак Хи Чхана, предложенный одним из депутатов. Чо также повторил, что конфиденциальности первой потребовала именно украинская сторона. Мотивы Зеленского он объяснил как личное мнение.

"Украинский президент, возможно, хотел продемонстрировать ООН, что Украина действовала надлежащим образом как либеральная демократия", - предположил министр.

Молчание было бы для Киева выгоднее

Пока министры обменивались сигналами, украинские эксперты разошлись в оценках того, во что этот кризис обойдется Киеву. Кореевед Николай Полищук в комментарии DW называет нынешнее противостояние прежде всего внутренним делом самой Южной Кореи. По его словам, местная оппозиция требует объяснить, зачем президент засекретил передачу, и обвиняет его в симпатиях к Пхеньяну.

"Президент Ли застигнут врасплох этими событиями, и он пытается частично переложить вину на Украину", - сказал Полищук.

Аналитик убежден, что факт передачи рано или поздно все равно стал бы известен, а Сеул знал о намерении Киева сообщить о нем. Версию о том, что тишины добивалась сама Украина, он считает попыткой южнокорейской стороны "лихорадочно" найти объяснение.

"Украина оказалась в центре скандала, которого не хотела, которого не планировала", - отмечает Полищук.

Аналитик Наталья Бутырская прогнозирует дальнейшее охлаждение отношений между двумя столицами. По ее мнению, молчание было бы для Киева выгоднее: в обмен на добрый жест и "тихую дипломатию" можно было рассчитывать на поддержку Сеула технологического характера, в том числе через третьи страны.

"Южнокорейская власть, которая и так была не очень к нам расположена, теперь будет держаться в стороне", - говорит Бутырская.

Южная Корея не продает и не передает Украине оружие, однако активно поставляет его Польше, Финляндии, Чехии и Румынии и стремится встроиться в европейские оборонные цепочки поставок. Эксперт считает, что на этом направлении Киев свой шанс упустил.

"А сейчас, к сожалению, такого не будет", - предполагает Бутырская.

Среди первоочередных шагов она называет использование налаженных контактов Андрея Сибиги с корейским коллегой и скорейшее направление в Сеул посла, которого там, по ее словам, нет уже год. Кроме того, по ее мнению, нужна более активная информационная работа в южнокорейском обществе. Полищук настроен скептичнее: военно-технического сотрудничества с нынешней властью в Сеуле, по его оценке, не будет ни сейчас, ни в дальнейшем. При этом торговля и гуманитарная помощь продолжаются, а на сторону России Южная Корея вряд ли перейдет из-за обязательств перед США.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призывает не раздувать историю до уровня сенсации и называет ее "дипломатическим конфузом". Стратегически, по его мнению, Украина ничего не теряет, поскольку все попытки договориться с Сеулом о практической помощи результата не дали.

"Я бы здесь не видел какой-то системы и чего-то такого, что может в принципе омрачить наши отношения", - отметил дипломат.

Огрызко предостерегает от категоричных оценок, ведь неизвестно, о чем именно договаривались стороны. Резкую реакцию Сеула он связывает с возможными внутриполитическими или иными соображениями и считает, что решать ситуацию следует непублично, через дипломатические каналы.

"Никогда не поздно сделать какое-то совместное заявление, объяснить, что стороны достигли взаимопонимания и на том считают инцидент исчерпанным. Такое тоже бывало неоднократно", - считает Огрызко.

Новый виток конфликта

В день, когда Сеул назвал извинения Киева недостаточными, конфликт получил экономическое измерение. Guardian на основе портовых записей и данных отслеживания судов выяснил, что в июле и августе в южнокорейских портах более 176 тыс. тонн топлива, преимущественно дизеля, погрузили на семь танкеров. Они совершили 14 рейсов на Дальний Восток России, а три судна находятся под санкциями Британии и ЕС.

Аналитик финского аналитического центра CREA Исаак Леви назвал эту практику ударом по западному давлению на Москву.

"Шокирует то, что танкеры под санкциями ЕС загружались топливом в южнокорейских портах и везли его в Россию. Это подрывает санкционный режим и поддержку Украины со стороны Южной Кореи", - заявил Леви.

Крупнейший перевозчик, танкер Layla, дважды отправлялся из Ульсана во Владивосток с 57 тыс. тонн дизеля. Во время второго рейса он задекларировал пунктом назначения японский порт Ниигата. Танкер Chongchon вообще не заходил в порт: он принял около 26 тыс. тонн топлива с другого судна у Йосу и заявил Сингапур, а затем взял курс на Владивосток.

По данным Kpler, в августе Россия импортировала морем 368 тыс. тонн нефтепродуктов, из них 112 тыс. тонн, или 31%, пришлось на Южную Корею. Среди покупателей были "Роснефть" и группа ННК. Формально торговля не нарушает южнокорейское законодательство, а МИД страны ответил на запрос общим заявлением.

"Как ответственный член международного сообщества, правительство поддерживает международные усилия, направленные на завершение войны в Украине и мирное восстановление, и принимает в них активное участие", - заявили в ведомстве.

Что Сеул ответил Украине на обвинения в помощи России

Расследование британского издания быстро подхватили в Киеве, что открыло второй фронт спора. Bloomberg пишет, что уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил в Facebook, что Южная Корея помогла России компенсировать последствия украинских ударов по НПЗ. Пресс-секретарь президента Ли Чжэ Мёна Кан Ю Чжон 7 октября отвергла эти упреки.

Она призвала Киев не делать публичных заявлений без проверки фактов.

"Украинскому чиновнику из президентского офиса фактически некорректно и неуместно публично утверждать со ссылкой на доклад Guardian, что Южная Корея помогла смягчить дефицит топлива в России. Такие утверждения основаны на отдельных сделках, ключевые факты которых - стороны, страна происхождения и конечные пользователи - не проверены", - заявила Кан.

Пресс-секретарь признала, что нефтепродукты не подпадают под южнокорейский экспортный контроль в отношении РФ. При этом Сеул проверяет соблюдение правил и обещает реагировать в случае выявления нарушений.

"Призываем украинскую сторону воздержаться от публичных заявлений, которые искажают соответствующую политику Южной Кореи или подрывают международное доверие", - добавила Кан Ю Чжон.

Зачем Южная Корея обвиняет Украину во внутренних проблемах

Резкость Сеула в топливном споре украинские эксперты объясняют не только дипломатией. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо" связал позицию южнокорейской власти с внутриполитической турбулентностью. По его мнению, Ли Чжэ Мён копирует подход американского президента, перекладывая ответственность за домашние неурядицы на внешнего игрока.

"В Южной Корее очередной кризис, и, думаю, действующий президент Ли Чжэ Мён в определенной мере взял за модель поведение Трампа. Мол, давайте обвинять Украину: не обвинять же Китай или Северную Корею, соседство с которыми довольно опасное. Тем более что повод нашелся, хотя он абсолютно искусственный: обнародование факта передачи Южной Корее двух северокорейцев", - заявил Гончар.

Эксперт допускает, что громкий спор с Киевом должен был сместить фокус южнокорейского общества с домашней повестки.

"Расчет был на то, что это отвлечет внимание от внутриполитических проблем. Так же, как у Трампа: проблема с дизелем, кто виноват? Украина. Ли Чжэ Мён пошел примерно по этой схеме", - пояснил эксперт.

Гончар также указал, что Сеул непоследовательно выполняет антироссийские ограничения, а отгрузки горючего в РФ не стали новостью.

"То, что Южная Корея на самом деле не слишком соблюдает санкционный режим, тоже факт. Факт поставок топлива из Южной Кореи в Россию также был известен", - отметил президент Центра глобалистики.

За линией Сеула аналитик видит и интересы корпоративного сектора, который рассчитывает восстановить связи с Москвой, в частности в энергетике и судостроении.

"Они спят и видят, как вернуться к крупным российско-южнокорейским проектам, связанным с газом и со строительством танкеров-метановозов, которые Россия делать не может. Южная Корея в свое время взялась развивать этот многомиллиардный многолетний проект. Есть и запрос крупного южнокорейского бизнеса: все ведущие компании, такие как LG, Hyundai и другие, спят и видят, как снова вернуться на российский рынок", - сказал Гончар.

Именно на фоне внутриполитической борьбы, считает он, судьба двух граждан КНДР получила в Южной Корее такой резонанс. Вместе с тем эксперт критически оценил и действия Киева, который, по его словам, отпустил северокорейцев без какой-либо компенсации.

"Странно мне другое: мы так легко отдали этих двух пленных, не получив взамен ничего и забыв, что у нас есть узники Кремля, которые уже более десяти лет в российской неволе", - подчеркнул он.

Что рискует потерять Киев из-за конфликта с Сеулом

Каким бы ни был расчет Сеула, на кону для Киева остается значительный объем южнокорейской помощи. С начала полномасштабного вторжения России совокупная помощь Украине, по данным Кильского института, достигла 646,6 млн евро. Наибольшая доля приходится на гуманитарное направление, оцененное в 431,2 млн евро.

Сеул передал 200 пикапов для ГСЧС, 16 подводных дронов для разминирования, 300 машин скорой помощи и четыре когенерационные установки для Запорожья. Прямая финансовая помощь составляет 200,9 млн евро, кроме того, на 2024–2029 годы Украине предоставлены льготные кредиты на 2,1 млрд долларов на восстановление. Помощь в сфере безопасности оценивается в 14,5 млн евро.

Помощь Южной Кореи Украине / Инфографика: Главред

Почему Южная Корея отказывается передать Украине ПВО

Самым чувствительным вопросом в отношениях остается противовоздушная оборона. Южная Корея обладает мощной оборонной промышленностью и развитыми системами ПВО. Особенно интересна Cheongung-II - южнокорейская зенитная система среднего радиуса действия.

Глава направления передовых технологий, национальной безопасности и обороны Международного института стратегических исследований Лами Ким в колонке для Foreign Policy напоминает: в июле Украина перехватила лишь 29 из 195 российских баллистических ракет. По словам Зеленского, поставки зенитных ракет от союзников в этом году упали примерно до трети от уровня 2025-го.

Украинский президент напрямую обращался к Сеулу с просьбой.

"Мы бы очень хотели получить от Южной Кореи поддержку в виде того, чего нам не хватает, - систем противовоздушной обороны", - заявлял Зеленский.

Лами Ким подчеркивает, что южнокорейская система Cheongung-II показала 96% эффективности в ОАЭ, а ее перехватчик стоит около 1,1 млн долларов, втрое дешевле Patriot. Юридического запрета на поставки нет: Закон о программе оборонных закупок лишь дает правительству право ограничивать экспорт. Сеул сдерживают опасения в отношении Москвы, ведь Дмитрий Медведев угрожал передать КНДР новейшие ядерные технологии.

Лами Ким ссылается на заявление самого Ли Чжэ Мёна об амбициях страны в Европе.

"Южная Корея должна выйти за рамки экспорта передовой продукции и стать надежным партнером в сотрудничестве в сфере безопасности", - заявлял президент.

Как война в Украине усиливает армию Северной Кореи

Аргументы в пользу вовлечения Сеула касаются не только Украины, но и безопасности самой Южной Кореи. Авторы аналитического материала Foreign Policy от 28 августа обращают внимание, что Дональд Трамп сократил совместные учения Ulchi Freedom Shield с 11 до 5 дней. Это произошло несмотря на то, что Пхеньян получает боевой опыт, недоступный на собственных полигонах.

Издание указывает на противоречие в стратегии "распределения бремени" между союзниками США.

"Вашингтон может регионализировать ответственность, но не может регионализировать угрозы", - пишут авторы.

КНДР отправила в Курскую область около 15 тыс. военных, а Зеленский заявлял о риске развертывания еще 30–50 тыс. Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала эти данные "беспочвенными". Reuters в прошлом году сообщало, что северокорейские ракеты в руках РФ стали значительно точнее.

"Украинское поле боя дает Пхеньяну то, чего не даст полигон: повторяющуюся реальную обратную связь о том, как его ракеты работают в боевых условиях, в том числе против западной ПВО", - подчеркивает издание.

Сам Пхеньян тем временем открыто чествует бойцов, воюющих на стороне Москвы. Как пишет investing.com, лидер КНДР Ким Чен Ын во время празднования 78-й годовщины основания страны 9 сентября выступил с речью в Пхеньяне, где отдельно отметил военных за рубежом. По данным западных и южнокорейских чиновников, с конца 2024 года КНДР отправила на помощь РФ от 14 до 15 тыс. военных. В феврале 2026 года разведка Южной Кореи оценивала потери убитыми и ранеными примерно в 6 тыс.

Государственное агентство ЦТАК передало слова лидера без прямого упоминания Украины.

"Особая благодарность и уважение командирам и бойцам, участвующим в зарубежных военных операциях", - передало агентство.

Минобороны Южной Кореи в конце августа сообщало, что Пхеньян продолжает готовить дополнительное развертывание войск в России, хотя признаков его неизбежности не выявлено. Зато, по оценкам южнокорейской разведки, КНДР уже получает от Москвы экономическую помощь и военные технологии.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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