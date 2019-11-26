Погода на Новый год и Рождество: синоптик дал неожиданный прогноз

Синоптик дал неожиданный прогноз на Новый год и Рождество

Новый год в Украине будет характеризоваться холодной погодой, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, под конец первого зимнего месяца в Украину придут морозы, передает fakty.com.ua.

Синоптик прогнозирует, что снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет.

"31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью", - подчеркнул Горбань.

Он также добавил, что на Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

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Напомним, ранее синоптик дал прогноз погоды на всю зиму.