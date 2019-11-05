Экстремальные морозы: синоптик дал прогноз погоды на всю зиму

Синоптик предупредил о резких похолоданиях и сильных снегопадах

Предстоящая зима в Украине будет отличаться резкими перепадами температурного режима из-за "расшатанного климата", заявил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

"Общие тенденции в целом понятны: зим, как 50-60 лет назад, нам больше не увидеть. Они будут преимущественно теплыми, дождливыми и с волнами экстремальных морозов", - написал он у себя в Facebook.

Синоптик предупредил, что нынешней зимой, погода может резко меняться. В частности, ожидаются кратковременные, но достаточно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда.

Он подчеркнул, что по ориентировочному прогнозу Украинского гидрометцентра в ноябре-декабре 2019 года и в марте 2020 средняя месячная температура ожидается близкой к норме, в январе-феврале 2020 выше на 1-1,5 градуса средней температуры за базовый период метеорологических наблюдений (1981-2010 гг.).

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с Востока

"Ежегодно в преддверии зимнего сезона наших граждан "ужасают" суровой и затяжной зимой. Однако, пугать людей тем, что именно такой будет нынешняя зима, пока нет никаких оснований", - добавил Постригань.

Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.