Синоптик предупредил, когда Киев притрусит снегом: названа дата

В столице скоро будет снег, спрогнозировал синоптик.
Погода в Киеве в первые дни зимы, в воскресенье и понедельник, 1-2 декабря, не будет суровой - днем максимальная температура может составить +1 градус.
В первый день зимы осадки не прогнозируются, во второй - ожидается мокрый снег, а 3-го декабря - днем и ночью будет снег, говорится на сайте Укргидрометцентра.
Синоптик добавил, что 4 числа в столице тоже прогнозируется снег.
Погода в Киеве 1-4 декабря
- Прогноз погоды на 1 декабря: днем -1…+1, ночью -2…-4, без существенных осадков;
- Прогноз погоды на 2 декабря: днем -1…+1, ночью -2…-4, днем - мокрый снег;
- Прогноз погоды на 3 декабря: днем -1…+1, ночью -1…-3, днем и ночью снег;
- Прогноз погоды на 4 декабря: днем -1…+1, ночью -4…-6, днем снег.
Ранее сообщалось, что 2-3 декабря погода в Украине в ряде областей будет сложной - ожидается снег и мокрый снег, может образоваться снежный покров высотой до 8 см, на дорогах прогнозировалась гололедица.