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Синоптик предупредил, когда Киев притрусит снегом: названа дата

30 ноября 2019, 10:31

В столице скоро будет снег, спрогнозировал синоптик.

Синоптик предупредил, что в начале декабря Киев притрусит снегом
В начале декабря Киев притрусит снегом, предупредил синоптик / Reuters

Погода в Киеве в первые дни зимы, в воскресенье и понедельник, 1-2 декабря, не будет суровой - днем максимальная температура может составить +1 градус.

В первый день зимы осадки не прогнозируются, во второй - ожидается мокрый снег, а 3-го декабря - днем и ночью будет снег, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптик добавил, что 4 числа в столице тоже прогнозируется снег.

Погода в Киеве 1-4 декабря

  • Прогноз погоды на 1 декабря: днем -1…+1, ночью -2…-4, без существенных осадков;
  • Прогноз погоды на 2 декабря: днем -1…+1, ночью -2…-4, днем - мокрый снег;
  • Прогноз погоды на 3 декабря: днем -1…+1, ночью -1…-3, днем и ночью снег;
  • Прогноз погоды на 4 декабря: днем -1…+1, ночью -4…-6, днем снег.

  • В начале декабря Киев притрусит снегом, предупредил синоптик Скриншот с meteo.gov.ua
  • В начале декабря Киев притрусит снегом, предупредил синоптик Скриншот с meteo.gov.ua
  • В начале декабря Киев притрусит снегом, предупредил синоптик Скриншот с meteo.gov.ua
  • В начале декабря Киев притрусит снегом, предупредил синоптик Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что 2-3 декабря погода в Украине в ряде областей будет сложной - ожидается снег и мокрый снег, может образоваться снежный покров высотой до 8 см, на дорогах прогнозировалась гололедица.

Киев погода синоптик Погода в Украине
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