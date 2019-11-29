Зима зимняя: синоптики рассказали, когда Украину засыпет снегом

Снег. Иллюстративное фото / УНИАН

Согласно свежему синоптическому прогнозу, на следующей неделе (2-8 декабря) в Украине выпадет снег.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ГСЧС Украины в Facebook

"Украинский гидрометцентр прогнозирует, что уже с понедельника в Украине будет снег. Поэтому рекомендуем всем внимательно отнестись к предупреждению, чтобы обычное природное явление не спровоцировало паники", - говорится в тексте.

По прогнозам синоптиков, в достаточно сильной степени снег пойдет в Украине уже в понедельник, 2 декабря.

"Обращаем внимание водителей - днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине (кроме южных областей) ожидается снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3-8 см. … На дорогах страны, кроме юга, гололедица! Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее синоптик Леонид Горбань предупредил об аномальной погоде зимой 2019/2020.