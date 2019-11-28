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"Сплошные морозы": синоптик предупредил об аномальной погоде зимой

28 ноября 2019, 13:51

В начале декабря прогнозируется оттепель, рассказал синоптик Леонид Горбань.

зима, мороз
Украинцев предупредили об аномальной погоде зимой

Зимой 2019-2020 годов украинцев ждут морозы до -20 градусов и оттепели, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Прогноз погоды в декабре 2019 и на Новый год

По его словам, в начале декабря прогнозируется оттепель, которая начнется еще в конце ноября.

"Плюсовая температура будет держаться до первых дней декабря. Ночные температуры составят 1-3 градуса мороза, а дневные 2-4 градуса тепла. Такой небольшой "плюс" днем и незначительный "минус" ночью продержится до 11 декабря. А, начиная с 12 декабря и практически до конца месяца настанут морозы - дневная температура "плюсовой" уже не будет. Ночные температуры будут около 11-13 градусов мороза, а с 24 по 26 декабря - от 13 до 15 градусов мороза. Под Новый год у меня просчитывается температура около 4 градусов мороза", - рассказал он Апострофу.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаОн сообщил, что дожди ожидаются с 7 по 9 декабря, а уже с 11 числа пойдут снегопады. При этом 23 и 24 декабря ожидается обильный снежный покров до 9 мм, а 28 и 29 декабря до 11-12 мм.

Причем к Новому году этот снег не растает, рассказал Горбань и подчеркнул, что 1 января стоит ждать серьезных морозов.

Прогноз погоды на январь 2020

"С 1 по 24 января – сплошные морозы. Это будет длительный морозный период. В первых числах января морозы будут достигать 4-5 градусов, к 5 января температура понизится до 12-13 градусов мороза, к 10-12 января еще прохладнее: 14-15 градусов мороза. С 19 по 23 января ночные температуры будут 19-20 градусов мороза. С 24 января вернется небольшая "плюсовая" температура. Это будет оттепель: 1-3 градуса тепла днем", - утверждает специалист.

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Он отметил, что снег прогнозируется в период 2-3 января, 8-10 января, 14 января. Кроме того, с 24 января снег переходит в дождь и 27, 29 января украинцев ждет снег с дождем.

Прогноз погоды в феврале 2020

Горбань прогнозирует, что февраль начнется с "плюсовой" температуры днем и 1-2 градуса мороза ночью. Также в первых числах февраля ожидается снег с дождем и гололед.

Читайте такжеЭкстремальные морозы: синоптик дал прогноз погоды на всю зиму"Уже с 5 февраля ожидается резкое понижение температуры. К 7-9 февраля температура воздуха упадет до 14-16 градусов мороза, а 13-14 февраля ожидается 19-21 градус ниже нуля. К 16-17 февраля морозы ослабеют. Ночные температуры будут 4-5 градусов мороза. Такая ситуация продлится три дня. А далее к 20 февраля вновь будет резкое понижение температуры до 17-19 градусов мороза. Примерно такая ситуация, с небольшими ослаблениями морозов, продлится до конца февраля", - рассказал он.

Горбань добавил, что февральские морозы перейдут в март и продержатся до средины первого месяца весны.

Напомним, ранее Горбань дал неожиданный прогноз погоды на Новый год и Рождество.

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