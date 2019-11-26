От снегопадов до оттепели: появился новый прогноз погоды на зиму 2020

Зима в Европе будет теплая и малоснежная

В северном полушарии зима 2019-2020 ожидается достаточно мягкой. Теплую и малоснежную зиму в Европе обусловит высокое атмосферное давление.

При этом интенсивные снегопады зимой прогнозируются, однако они будут не очень продолжительными и продлятся от 3 до 6 дней, говорится в прогнозе на ресурсе severe-weather.eu.

Несмотря на то, что влажный пояс зимой пройдет через северную Атлантику и северную Европу, в Старом свете зимние холода придут, если преобладающее высокое давление сможет создать температурную инверсию с туманом и холодным воздухом в низинах.

/ severe-weather.eu

Синоптики предупреждают о том, что кардинально изменить синоптическую картину в декабре может так называемое стратосферное потепление, другими словами это аномальное повышение температуры в верхних слоях атмосферы.

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Если это случится - течение зимы в северном полушарии сильно поменяется. Как правило, такие события вызывают холодную погоду в Европе и США.

Напомним, ранее синоптик дал прогноз погоды на всю зиму.