Снегопады еще будут: синоптик уточнил прогноз погоды до конца зимы

Снег украинцы увидят в январе-феврале / 1zoom.ru

Синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык дал прогноз погоды до конца зимы 2020 года. По его словам, несмотря на аномально теплый декабрь, в Украину еще придут снегопады в январе-феврале 2020. Однако, они будут кратковременными.

"Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным", – сказал Билык в эфире ObozTV.

Температура воздуха в январе 2020 года ожидается несколько выше среднестатистической нормы.

"2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Европе, т.е. примерно за 200-250 лет. Декабрь был самым теплым зимним месяцем на европейской территории", – отметил синоптик.

Билык также добавил, что глобальное потепление действительно существует, и его последствия мы наблюдаем уже сейчас.

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в 2020 году в Украине начало весны будет очень холодным, а сильные морозы продержаться до середины марта. Первые два летних месяца 2020 года также будут прохладными из-за частых дождей.