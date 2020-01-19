Синоптик предупредил о серьезном осложнении погодных условий в Украине

Погода в Украине ухудшится / Фото УНИАН

Синоптик прогнозирует ухудшение погодных условий в Украине в воскресенье, 19 января. В частности, страну накроет сильный туман.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что до конца суток на большинстве территории Украины сохранится сильный туман. Кроме того, туман ожидается ночью и утром 20 января.

На дорогах ухудшится видимость до 200-500 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине на Крещение 2020 в Киеве не будет морозной.

Как сообщал Главред, синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло говорил, что погода в Украине на Крещение 2020 будет аномально теплой, днем ожидается плюсовая температура.