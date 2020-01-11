Синоптик предупредил об аномалии на Крещение 2020

Погода на Крещение 2020 в Украине будет аномально теплой, предупредил эксперт / УНИАН

Погода в Украине на Крещение Господне 2020, которое будет отмечаться в воскресенье, 19 января, будет аномально теплой.

На Крещение 2020 ночью прогнозируется небольшой мороз, а днем - плюсовая температура, рассказал Обозревателю ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

По словам собеседника, нехарактерную для середины января погоду вызывают умеренно-влажные и умеренно-теплые воздушные массы из Атлантики.

Мурмыло добавил, что погода в Украине в период 11-20 января будет почти одинаковая, существенные осадки не ожидаются. "Ночью 0… -6 градусов, а днем +1… +7 градусов", - заявил он.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, чем погода в Украине удивит в январе 2020 года. Синоптики прогнозировали, что температура воздуха будет немного выше, чем на протяжении последних лет.