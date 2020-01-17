Погода в Киеве на Крещение 2020 будет в тренде - синоптик

На Крещение 2020 в Киеве не будут трещать морозы, поделилась Наталья Диденко / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве разрушатся стереотипы относительно погоды на второй Сочельник и Крещение Господне 2020 - суббота и воскресенье, 18-19 января.

Погода в Киеве на праздники пойдет в ногу с современными климатическими трендами - морозы не будут трещать, поделилась эксперт на своей странице в Facebook.

По ее данным, в столице на Сочельник и Крещение 2020 не прогнозируются осадки.

"...Ночью - 0-3 мороза, днем 18-го января +1…+3 градуса, 19-го января - около нуля", - добавила синоптик.

Напомним, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло говорил, что погода в Украине на Крещение 2020 будет аномально теплой, днем ожидается плюсовая температура.