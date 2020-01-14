"Орудует антициклон": синоптик дала радужный прогноз погоды на 15 января

В Украине 15 января будет тепло и сухо, спрогнозировала синоптик / УНИАН

В среду, 15 января, погода в Украине будет сухой и теплой, поскольку страна будет находиться под влиянием антициклона.

Днем теплее всего будет на западе - +4…+9 градусов, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Эксперт добавила, что в Киеве днем не прогнозируются осадки, дневная температура прогнозируется около +3…+5.

"15-го января в Украине повсеместно антициклон, сухая и теплая погода. Температура воздуха в течение дня среды ожидается +2…+6 градусов…", - отметила синоптик.

Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине 18-19 января - на второй Сочельник и на Крещение 2020 - ожидается похолодание. Эксперт предупредила, что дневная температура воздуха может снизиться до 0 градусов.