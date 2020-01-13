Синоптик спрогнозировала погоду в Украине на Крещение 2020 и Сочельник

В Украине на Крещение 2020 похолодает, предупредила синоптик / УНИАН

В Украине на второй Сочельник и на Крещение Господне 2020, 18-19 января, прогнозируется похолодание.

Дневная температура воздуха может снизиться до 0 градусов, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, ночная температура воздуха снизится до -1…-5 градусов.

"Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха (днем - Ред.) от +6 градусов до нуля… будет", - отметила Диденко.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что погода в Киеве днем 18 января не будет морозной - ожидается -1…+1. Ночью в столице прогнозируется -1…-3 градуса.

Ранее ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло прогнозировал, что погода в Украине на Крещение 2020 будет аномально теплой.