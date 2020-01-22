"Не шутка": синоптик предупредила о потеплении в Киеве

В Киеве потеплеет, сообщила синоптик / УНИАН

В конце текущей недели - в начале следующей погода в Киеве изменится, ожидается потепление, и это "не шутка".

В ночь на четверг, 23 января, в столице прогнозируется небольшой мокрый снег, а днем осадки прекратятся, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт предупредила, что в Киеве ожидается сильный ветер, местами порывы могут достигать скорости 15-18 м/с.

"Не задерживайтесь под старыми ветвистыми деревьями, билбордами и конструкциями. Температура воздуха ночью и днем - около нуля", - добавила синоптик.

Напомним, 20 января заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, в Киеве метеорологическая зима продлилась всего восемь дней, и это было еще в ноябре.