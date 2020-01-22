"Не шутка": синоптик предупредила о потеплении в Киеве

В Киеве скоро повысится температура воздуха, поделилась синоптик.
В конце текущей недели - в начале следующей погода в Киеве изменится, ожидается потепление, и это "не шутка".
В ночь на четверг, 23 января, в столице прогнозируется небольшой мокрый снег, а днем осадки прекратятся, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Эксперт предупредила, что в Киеве ожидается сильный ветер, местами порывы могут достигать скорости 15-18 м/с.
"Не задерживайтесь под старыми ветвистыми деревьями, билбордами и конструкциями. Температура воздуха ночью и днем - около нуля", - добавила синоптик.
Напомним, 20 января заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, в Киеве метеорологическая зима продлилась всего восемь дней, и это было еще в ноябре.