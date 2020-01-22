  1. Главная
  3. Украина

Смертельное ДТП на остановке в Киеве: в полиции рассказали детали

22 января 2020, 12:09

Водитель автомобиля Рено столкнулся с троллейбусом и въехал в остановку общественного транспорта.

Смертельное ДТП в Киеве
Смертельное ДТП в Киеве / Фото facebook.com/UA.KyivPolice

В полиции рассказали подробности жуткого смертельного ДТП, которое произошло утром 22 января в Днепровском районе столицы.

Около семи часов утра в среду копам поступило сообщение о том, что на бульваре Перова произошла авария со смертельным исходом. Приехав на место ДТП, правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Рено наехал на бордюр, не справился с управлением, столкнулся с троллейбусом и въехал в остановку общественного транспорта. Пассажир легковушки и человек, который стоял на остановке, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

 Фото facebook.com/UA.KyivPolice

Следователи столичной полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним,  20 января в Харьковской области на автодороге Дергачи - Казачья Лопань автомобиль сбил насмерть двух мужчин и скрылся с места ДТП.

19 января в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

новости Киева ДТП полиция троллейбус Смертельное ДТП
Сейчас вы просматриваете новость «Смертельное ДТП на остановке в Киеве: в полиции рассказали детали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:22
Трудовой кодекс Украины 2020 подложил пару "свиней" в части Увольнение
13:22
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные баттлы, "крыша" и фальшь
13:15
"Он хороший парень": Трамп захотел встретиться с Зеленским в Давосе
13:15
"Зрада" отменяется? Дипломат объяснил, стоит ли опасаться встречи Зеленского и Путина
13:11
Комаровский предупредил об опасности грелки
13:09
Нацотбор на Евровидение 2020 в Украине: порядок выступления
12:53
Хитроумные мошенники: в Сети появились фото новых качественных фальшивых гривен
12:50
Зеленский прибыл в Швейцарию на Давосский форум: первые детали
12:47
СБУ разрешила Серову выступать в Киеве после концерта в аннексированном Крыму: доказательства
12:38
В Офисе президента рассказали о "новой встрече" Зеленского и Путина Видео
12:32
В резиденции ДУСи под Киевом охотятся на краснокнижных зверей: эколог показал жуткие фото Фото
12:22
"Пирожок выпал, письку видно": Дорофеева засветилась на интимном фото
12:20
"Случайные люди": политолог указал на главную проблему Кабмина Гончарука
12:09
Смертельное ДТП на остановке в Киеве: в полиции рассказали детали
12:00
Подделки и продажи "в черную". в Украине меняют правила торговли алкоголем
11:46
США ограничат въезд для граждан семи стран: кого коснется запрет
11:39
Ударить по автохамству: стало известно, как вырастут цены на парковку в центре Киева
11:33
Арест имущества и счетов: Укртрансгаз пожаловался в НАБУ и ГБР из-за мошенничества
11:28
День соборности Украины: в Киеве активисты создали живой символ единства Фото Видео
11:27
"Выходи, хохол, резать буду": "киборг" рассказал о боях за ДАП
11:21
Почему 36 тысяч гривен для Анны Новосад – даже слишком много мнение
10:50
"Писюн измерили линейкой": в Киеве повестку в армию получил 12-летний школьник
10:41
Стало известно, когда появится вакцина от китайского коронавируса
10:39
Дайте больше, мы голодаем: главный вывод из слезного интервью Новосад мнение
10:35
В Украине запустят новый этап медреформы: что изменится
10:11
Жуткое ДТП в Киеве: авто влетело в остановку, есть погибший и пострадавшие
10:03
Смертельный коронавирус из Китая добрался до России
10:00
"Выставлю коньяк": Ляшко поманил украинцев выпивкой в обмен на сниженные платежки Видео
09:56
Гороскоп на 22 января всех знаков Зодиака: любовный нокаут, покровитель и скользкая дорожка
09:53
Два тела в шкафу: появились жуткие подробности кровавой резни в Киеве Видео
09:28
Зеленский едет на новую встречу с Путиным: в РФ раскрыли детали
09:24
День соборности Украины 2020: Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому
09:04
Чат с политологом и экономистом Олегом Соскиным
09:01
В Британии объяснили, как трезубец попал в число "террористических" символов
09:00
Погода в Украине ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение
08:52
Почему Зеленский не смог уволить Гончарука мнение
08:36
Сила в единстве: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Видео
08:28
Жертвой шторма Глория в Испании стал украинец - СМИ
08:04
Китайский коронавирус атакует: врач дала важные советы украинцам
08:01
Дракула сериал 2020: кровь, секс и самоанализ Видео
07:26
Смертельный коронавирус: в Китае возросло число жертв и инфицированных
07:22
Почему сокращение "поголовья" нардепов станет благом для страны мнение
07:15
Мир наизнанку 2020 - дата выхода 11 сезона Світ Навиворіт Видео
07:05
В Испании возросло число жертв мощного урагана Глория Фото
06:49
Минюст рискует превратить жизнь заключенных в ад мнение
06:45
День Татьяны 2020 – когда отмечается и почему это День студентов 2020
06:15
Гороскоп для Стрельца: астролог рассказала, когда ловить удачу в 2020 году
06:06
Матовый маникюр 2020: лунный маникюр и красивый матовый френч фото Фото
05:55
Деми Роуз топлес показала свои сочные арбузики поклонникам
05:30
Какие женщины нравятся мужчинам: ученые дали ответ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять