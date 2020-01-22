Смертельное ДТП на остановке в Киеве: в полиции рассказали детали

Смертельное ДТП в Киеве / Фото facebook.com/UA.KyivPolice

В полиции рассказали подробности жуткого смертельного ДТП, которое произошло утром 22 января в Днепровском районе столицы.

Около семи часов утра в среду копам поступило сообщение о том, что на бульваре Перова произошла авария со смертельным исходом. Приехав на место ДТП, правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Рено наехал на бордюр, не справился с управлением, столкнулся с троллейбусом и въехал в остановку общественного транспорта. Пассажир легковушки и человек, который стоял на остановке, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

Фото facebook.com/UA.KyivPolice

Следователи столичной полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 20 января в Харьковской области на автодороге Дергачи - Казачья Лопань автомобиль сбил насмерть двух мужчин и скрылся с места ДТП.

19 января в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.