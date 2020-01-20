На Харьковщине авто убило двух мужчин и скрылось, опубликованы фото с места трагедии

На Харьковщине в ДТП погибли двое мужчин, злоумышленник скрылся / Скриншот с hk.npu.gov.ua

В понедельник, 20 января, в Харьковской области на автодороге Дергачи - Казачья Лопань автомобиль сбил насмерть двух мужчин и скрылся с места ДТП.

Тела погибших нашли сегодня около 07:30 на обочине дороги, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

По предварительным данным, мужчин насмерть сбило авто, которое ехало в сторону города Дергачи. Правоохранители устанавливают личности погибших и водителя-беглеца.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

На Харьковщине в ДТП погибли двое мужчин, злоумышленник скрылся / hk.npu.gov.ua

Напомним, 19 января - на Крещение Господне 2020 - в Одессе 27-летний пьяный полицейский за рулем иномарки снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие супруги госпитализированы.