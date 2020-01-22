Жуткое ДТП в Киеве: авто влетело в остановку, есть погибший и пострадавшие

В Киеве произошло смертельное ДТП / informator.ua

В среду утром, 22 января, на бульваре Перова в Днепровском районе Киева в результате наезда на остановку общественного транспорта погиб водитель автомобиля Renault Logan, еще два человека госпитализированы.

"На место вызова прибыли спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательный отряд специального назначения. Как оказалось, водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке - получили травмы", - рассказали в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оба травмированных передали медикам для дальнейшей госпитализации. Тело водителя пришлось деблокировать из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове авто влетело в остановку с людьми.