Во Львове авто влетело в остановку с людьми - подробности

Авто во Львове влетело в остановку / Zaxid.net

В воскресенье, 19 января, автомобиль со всей скорости въехал в остановку общественного транспорта.

По информации местного издания ZAXID.NET, на ул. Кулиша автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта возле ТРЦ Forum Lviv. Инцидент произошел в 18:25, на остановке в то время находилось более 10 человек. Автомобиль BMW внезапно выехал на тротуар и влетел в остановку. Водитель BMW не справился с управлением.

Как сообщила ZAXID.NET пресс-секретарь Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что одна женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

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