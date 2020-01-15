Родные братья из Украины насмерть разбились в ДТП в Польше

В ДТП в Польше погибли два украинца / tvn24.pl

В Польше произошло страшное смертельное ДТП, которое унесло жизни двух украинцев.

По информации, авария произошла во вторник, 14 января, в обед, недалеко от населенного пункта Любице Мазовецкого воеводства Польши - это примерно в 50 км южнее Варшавы. Легковой автомобиль, в котором находились четверо мужчин, ехал в направлении Варшавы, по неизвестным причинам с большой скоростью и без торможения въехал сзади в грузовой автомобиль.

Стало известно, что все четверо мужчин погибли на месте аварии, при этом двое из них – родные братья из Украины. Им было 28 и 29 лет. Также в аварии погибли граждане Польши.

"К большому сожалению, в этом ужасном ДТП погибли двое граждан Украины - родные братья 1991 по 1992 года рождения", - сообщила консул, передает Укринформ.

По словам дипломата, родственники погибших уже узнали о ДТП и в ближайшее время прибудут в Польшу, чтобы заняться вопросами репатриации тел родных домой.

Добавим, что местные СМИ в Ровенской области пишут, что погибшие в Польше украинцы - жители села Великая Городница Млиновского района Ровенской области.

Напомним, ранее на юге Польши двое граждан Украины в нетрезвом состоянии на фургоне угодили на железнодорожном переезде Клобуцький уезд под движущийся состав поезда Интерсити по маршруту Перемышль-Щецин.

Как сообщает Польское радио, ДТП произошло между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки, в селе Куле.

Поезд ударил по фургону, когда пьяные украинцы уже съехали с переезда. Повреждения пришлись на прицеп, кабина, по счастливой случайности, уцелела. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.