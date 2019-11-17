Гибель двоих заробитчан в Польше: стали известны новые подробности

Украинцы работали в Польше легально/ Фото rmf24.pl

Тела украинских заробитчан из Тернопольсокой области – дяди и племянника – нашли мертвыми в одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в польском населенном пункте Садковице за два часа до того момента, как украинцы должны были отправиться домой.

Тела 28 и 46-летнего мужчин обнаружили после того, как за ними приехал украинский автоперевозчик, пишет местное издание Сорока. Также известно, что украинцы приехали на заработки в Польщу еще в августе, однако работодатель трудоустроил их за два дня до смерти - 8 ноября. Родственники считают, что трагический инцидент вряд ли был несчастным случаем. По словам водителя автобуса, который должен был забрать украинцев домой, поляк якобы убеждал его уехать с места трагедии, иначе его будет допрашивать польская полиция в качестве свидетеля.

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Напомним, мертвых украинцев обнаружили в большом ангаре для хранения фруктов и овощей 10 ноября. Мужчины легально работали в Польше – у них были трудовые визы и приглашение от агропредпринимателя. Судя по всему, украинцы задохнулись в ангаре – оттуда сначала выкачали воздух, а потом запустили газ, который помогает хранить фрукты и овощи годами.