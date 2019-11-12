Мертвых украинских заробитчан нашли на складе в Польше

В Польше нашли два тела украинцев / фото: zaxid.net

В Польше, где ранее "охреневший пан" в избил украинского актера, в большом ангаре для хранения фруктов и овощей обнаружили два бездыханных тела украинцев в возрасте 28 и 46 лет.

По информации, склад был наполнен азотом, без доступа кислорода. Тела мужчин нашли в воскресенье, 10 ноября.

О смерти украинцев на предприятии вначале сообщили польские СМИ. При этом руководитель консульского отдела Посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса информацию подтвердила.

"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", - сообщила Крыса, передает Укринформ.

По ее словам, мужчины легально работали в Польше.

Также стало известно, что вскрытие тел украинских заробитчан проведут в среду, а отправят их на родину в четверг.

При этом польские СМИ пишут, что обстоятельства смерти граждан Украины в населенном пункте Садковице Лодзинского воеводства расследует районная прокуратура города Рава Мазовецкая.

Читайте такжеВ Польше разработали план по переманиванию украинских врачейНапомним, ранее в городе Владыславово (Польша) двух украинских братьев-заробитчан избили возле ночного клуба - за то, что те вели разговоры на родном языке,

По информации, двое братьев-украинцев — Николай и Владислав — отправились отдохнуть в один из ночных клубов Владыславово. В какой-то момент они вышли покурить на улицу. При этом тот факт, что парни общались между собой на украинском, вызвал крайнее недовольство охраны.

Охранники сперва устроили словесную перепалку, а затем прыснули в лица украинцам слезоточивым газом из баллончика. После - началось избиение заробитчан.