В Польше украинцев-заробитчан отдубасили за разговоры на родном языке

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В городе Владыславово (Польша) двух украинских братьев-заробитчан избили возле ночного клуба - за то, что те вели разговоры на родном языке,

Соответствующее сообщение опубликовал портал Dziennik Baltycki. По данным журналистов, происшествие произошло 26 августа 2019. Двое братьев-украинцев — Николай и Владислав — отправились отдохнуть в один из ночных клубов Владыславово. В какой-то момент они вышли покурить на улицу. При этом тот факт, что парни общались между собой на украинском, вызвал крайнее недовольство охраны.

Охранники сперва устроили словесную перепалку, а затем прыснули в лица украинцам слезоточивым газом из баллончика. После - началось избиение заробитчан.

Один из украинцев получил сильные повреждение и 18 суток пролежал в коме.

Издание отмечает, что подозреваемые в избиении двое охранников задержаны. Одного позже выпустили под залог. Обвинения будут предъявляться, исходя из состояния здоровья украинцев.

Напомним, ранее в Польше работодатели выбросили в лес тело умершего в цеху украинца. До этого в Польше разгорелся скандал из-за оскорбительного для украинцев объявления ресторатора.