"На родину коров доить": в Польше пан отлупил украинских заробитчан – появилось видео

В Польше работодатель отлупил украинцев / скриншот

17 июля, в среду, в Сеть слили видеозапись драки между польским работодателем и украинскими заробитчанами.

"Уже давно настало время открытого, публичного и очень неприятного обсуждения отношения польских работодателей к украинским мигрантам", - говорится в сообщении к видео в группе Украинский мигрант в Facebook.

Отметим, на видео польский работодатель в камуфляжной майке, в солнцезащитных очках, с синим зонтиком, который должен был защитить его от солнца, пришел на поле с теплицами, где работают украинские рабочие.

Судя по всему, между ними перед этим произошла какая-то ссора, поэтому хозяин потребовал, чтобы его перестали снимать на телефон.

Поляк стал кричать на украинцев, затем выбил телефон из рук украинки, которая снимала видео, и потребовал, чтобы люди вернулись к работе.

Один уз украинцев попытался защитить украинку, в итоге синий зонтик оказался на земле.

"Как пан себя ведет на поле по отношению к людям, так и я себя веду", - сказала украинка, у которой поляк еще раз хотел выбить телефон.

Читайте такжеВ Чехии придумали, как заманить к себе новые тысячи украинских заробитчанВ комментариях к видео украинцы возмутились, что заслуживают лучшего отношения.

"Українці піднімають польську економіку. Я вважаю що ми заслуговуєм кращого ставлення", - пишет Александра Погорелова.

"Не розумію. Чому їхати до Польщі, коли там наші вороги?", - добавил Василий Палийчук.

"Поддерживаю Полскего Пана) не нарвится вкалывать там - езжайте к себе на родину коров доить))))", - высказался Андрей Куреша.

"Как вообще можно ехать к этим польским тварюками - этих гоноровых сволочей, ещё Черчилль правильно назвал - гиенами Европы", - подчеркнул Виктор Переличаенко.

Напомним, ранее в Варшаве подожгли квартиру украинцев и расписали подьезд оскорбительными лозунгами.