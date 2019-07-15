"Курвы, ублюдки": в Варшаве подожгли квартиру украинцев и расписали подьезд оскорбительными лозунгами

Подьезд украинских заробитчан расписали оскорбительными лозунгами / twitter.com/OmzRi

В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в сьемную квартиру украинцев, которые строят метро, а также расписали подьезд антиукраинскими лозунгами.

Фото с надписями "Курвы украинские", "Вон из Польши" и "Ублюдки" опубликовал в Twitter польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

"Ночью с пятницы на субботу в дом украинцев, которые строят метро в Варшаве, бросили подожженную бутылку с бензином. Одновременно в подъезде появились оскорбления (антиукраинские лозунги на стенах)", - сказано в сообщении.

Польская полиция была уведомлена об инциденте, делом занимается районный комиссариат Варшава-Воля.

Подьезд расписали антиукраинскими лозунгами / twitter.com/OmzRi

Украинские рабочие написали открытое письмо, в котором заявили, что придерживаются польских законов, платят налоги, и, пока поляки уезжают работать заграницу, они строят метро для них.

"Поляки строят за границей, а мы совместно с турками строим станцию метро для вас. Мы приехали за хлебом, и не хотим его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы тяжело работаем, благодаря чему вы имеете возможность работать на более оплачиваемой работе. А сегодня нам подожгли дом. Мы чувствуем угрозу", - написали украинцы.

Неизвестные назвали украинских рабочих "ублюдками" / twitter.com/OmzRi

Ранее в Польше на марше националистов устроили антиукраинскую провокацию.