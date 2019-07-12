"Убивали украинцы": в Польше на марше националистов устроили антиукраинскую провокацию

В Польше устроили марш националистов / Скриншот

В польском Вроцлаве правоохранители прекратили марш националистов из-за разжигания ненависти к украинцам.

Как сообщает Wyborcza.pl, городские власти решили остановить акцию через менее чем час после начала.

В сообщении подчеркивается, что целью марша было "чествования памяти мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых он не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья".

Марш был организован бывшим священником Яцеком Мендляром и одним из лидеров футбольных хулиганов Романом Зелинским.

"Наши родственники умерли, и эта женщина затыкает нам рот, потому что бандеровцев называем украинцами, а какая правда?" - воскликнул Мендляр, когда делегированный городом представитель объявил о прекращении марша.

Напомним, ранее в Польше из-за открытия в Ивано-Франковске памятника Шухевичу.