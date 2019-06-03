В Польше и Израиле возмутились из-за открытия в Ивано-Франковске памятника Шухевичу

Памятник Роману Шухевичу в Ивано-Франковске / galka.if.ua

Открытие в Ивано-Франковске памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу вызвало возмущение в Израиле и Польше.

Соответствующее обращение посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион в Украине направили городскому голове Ивано-Франковская Руслану Марцинкиву говорится в сообщении посольства Польши в Украине в Twitter.

"Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - сказано в сообщении.

Как известно, 23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что поляки ожидают от украинцев шагов по дегероизации лидеров УПА.