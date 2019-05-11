В Польше вандалы снова поглумились над могилами украинцев

В Подкарпатском воеводстве Польши совершено осквернение памятного креста в честь погибших членов украинского подполья.

На кладбище в селе Фредрополь на кресте краской написали с ошибками нецензурные выражения на польском языке: "Jbac UPA", "Mordercy kobiet i dzieci", "Stefan Bandera dziwka" и другие, пишет Наше слово.

Неизвестные также закрасили краской фамилии повстанцев. Как отмечают в Объединении украинцев в Польше (ОУП) в Перемышле, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.

"По моему мнению, это не только крест. Это могила. Там похоронены жители села, которые были в подполье", - говорит Мария Туцкая, председатель перемишского отдела ОУП.

Напомним, ранее в селе Фредрополь неизвестные разрушили памятники на могилах украинцев.