"Без украинцев и недочеловеков": в Польше разгорелся скандал из-за объявления ресторатора

В Польше разгорелся ксенофобский скандал / Фото: flickr.com/wlodi

Владелец одного из ресторанов в польской Гдыне разместил в Сети объявление о вакансии, при этом оно сопровождалось комментарием "ноль украинцев и им подобных".

Кроме того, после того как возмущенные пользователи в Facebook обратили внимание на ксенофобский пост, его автор предложил им "закрыть рты" и добавил, что "уважает клиентов, но не недочеловеков", пишет Onet.

Вместе с тем адвокат владельца ресторана Лукаш Ковальский заявил об угрозах семье его клиента. По его словам, родственники автора поста открещиваются от его ксенофобских слов, написанных в болезненном состоянии. Он добавил, что ресторатор лично принесет извинения, когда выздоровеет.

Читайте такжеВ Польше чаще отказывают во въезде украинцамНа скандал также отреагировали польские власти. В частности, мэр Гдыни Войцех Щурек назвал пост "позорным", пишет Dziennik Bałtycky. Он отметил, что дискриминация людей неприемлема в Гдыне и "хотелось бы верить, что это просто глупость".

Напомним, ранее в Польше подсчитали вклад украинских заробитчан в рост экономики.