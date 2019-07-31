В Польше подсчитали вклад украинских заробитчан в рост экономики

Украинские трудовые мигранты стабильно поднимают экономику Польши / wyborcza.pl

Внутренний валовый продукт Польши вырос в год в среднем на 0,5% за последнее пятилетие благодаря вкладу украинских трудовых мигрантов.

Как сообщает Business Insider Polska, так оценили работу украинцев экономисты банка Citi Handlowy.

Уточняется, что максимальный рос польская экономка продемонстрировала в 2017 году – он составил 1%.

В Нацбанке Польши показали более высокую цифру и констатировали, что украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП.

"Конечно, не то чтобы общее предложение рабочей силы выросло лишь благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение уровня безработицы и рост профессиональной активности поляков. Однако 0,3-0,9% к росту ВВП в год дает приток рабочих из Украины", — говорят аналитики.

Читайте такжеВ Польше назвали впечатляющее число украинских заробитчанЭкономисты Citi в своих прогнозах готовят польских работодателей к уменьшению рабочей силы из Украины из-за увеличившейся активность рынка Германии и других стран Европы. Они подчеркивают, что отток рабочей силы будет, однако постепенный и низкий.

"Мы ожидаем сокращения количества работников не из стран-членов ЕС примерно на 5-10% в 2020 году", — подсчитывают аналитики.

Напомним, статистика Минсоцполитики демонстрирует, что количество граждан страны, постоянно работающих за рубежом, колеблется в районе 3,2 млн человек (18% экономически активного населения).

Ранее СМИ рассказали, как заробитчане будут получать пенсии в Украине.