СМИ рассказали, как заробитчане будут получать пенсии в Украине

Украинцам должно хватать пенсионного стажа для выхода на пенсию по возрасту. Сейчас пенсионный стаж составляет 15 лет, с 1 января 2018-го он возрастет до 25 лет, а с 2028-го — до 35 лет. Те, кому не хватает страхового стажа, могут его купить у государства. Особенно это касается заробитчан, которые работают за границей и в Украине со своих заработков ничего в Пенсионный фонд не платят.

Нюансы подобных ситуаций пояснил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный в эфире программы "Сніданок з "1+1".

"Те, кто имел стаж в соответствии с украинским законодательством, кто платил достаточные взносы в Пенсионный фонд, те будут иметь право на получение пенсии в Украине. В том числе и те, кто работал за границей", — говорит чиновник.

"Кстати, нововведение, которое предусматривает закон, — это возможность для человека, работавшего за границей, оплатить за эти периоды (2004—2010 годы) и восстановить право на получение пенсии. Платить не за все годы, а только за те, когда человек работал за границей, чтобы обновить свой страховой стаж. Минимальный взнос с минимальной зарплаты — сегодня это 704 гривны в месяц с коэффициентом 2. То есть за месяц — 1400 гривен", — сказал глава ПФУ.

Напомним, с 11 октября в Украине стартовала пенсионная реформа.