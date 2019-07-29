В Минфине рассказали, сколько украинцев укатило на заработки за рубеж

Заробитчане / Reuters

Статистика украинского Минсоцполитики демонстрирует, что количество граждан страны, постоянно работающих за рубежом, колеблется в районе 3,2 млн человек (18% экономически активного населения).

Соответствующая информация опубликована в Макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за июль 2019 году, сообщает Громадське.

По данным ведомства, как ни парадоксально, отток работников за границу поспособствовал снижению безработицы в Украине. К примеру, в июне 2019-го количество безработных уменьшилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилась до трех — самый низкий показатель за минувшие годы.

Читайте также"Заробитчане поделятся деньгами": депутаты приготовили сюрприз для трудовых мигрантовДалее, в Минфине отметили, что высокие темпы трудовой миграции привели к тому, что выросли зарплаты в Украине. В мае 2019-го зарплата в среднем выросла до 7% (по сравнению с маем 2018-го) из-за того, что украинские работодатели теперь постоянно вынуждены конкурировать с европейскими за работников.

Напомним, ранее СМИ рассказали, как заробитчане будут получать пенсии в Украине.

