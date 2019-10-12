"Гниль в поведении, на русских похожи":"охреневший пан" в Польше избил украинского актера

Юрий Марк уехал в Польшу работать в пиццерии / facebook.com/ Юрий Марк

Украинского актера Юрия Марка избил владелец польской пиццерии, в которой он трудился.

По информации, инцидент произошел 10 октября, о чем актер сообщил на своей странице в Facebook, показав фото избитого лица.

По словам Марка, у него сломан нос, а на шее остались следы, так как поляк его душил.

Украинец рассказал, что больше 20 лет играл в театре, но три года назад из-за затруднительного финансового положения уехал в Польшу на заработки.

"Руководитель локации в день увольнения по соглашению сторон еще три недели назад не выплатил расчет и сказал прийти в 22:00 за деньгами.

Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не получится, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но, не сдержавшись, нанес удар в лицо", – рассказал Марк о причине нападения.

Украинский актер также пожаловался на копов, которые "не хотели видеть лицо в крови и не пересмотрели записи видеокамер". В то же время, правоохранители вызвали на место инцидента скорую.

"Убежден, что если бы я себя защищал и был бы хоть один синяк на руководителе пиццерии, я бы уже сегодня был депортирован", – написал Марк.

Отметим, в комментариях под сообщением Марка земляки поддержали его.

Украинского актера избили в Польше / facebook.com /Юрий Марк

"Юрка, тре було дати в хлєбало цьому охренєвшему ПАНУ, і з гордістю їхати додому... в тебе в Україні є друзі, не забувай про це)", - сказал Александр Трифонюк.

"Сочувствую. Хотя не удивлён поведением поляков. Замечал за ними гниль в поведении очень много раз. Они чем-то на русских похожи", - добавил Эмиль Салманов.

"Юрий, неужели в ссаной Польше в какой-то проходной пиццерии платят так много, чтобы украинец ощущал себя безвольной терпилой? Вам самому не противно унижаться для этих уродов?", - спросил Александр Кризалис.

"Украинцев они презирают, русских боятся, и ненавидят. Для вас это открытие?Сколько вас ещё в розовых очках", - подчеркнул Иван Крымов.

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