Дуда сравнил украинских заробитчан с мигрантами в ЕС

Дуда сравнил украинских заробитчан с мигрантами / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава ценит вклад европейский партнеров в борьбе с миграционным кризисом, поскольку также принимает мигрантов из Украины.

"По оценкам, в нашей стране находится уже более миллиона граждан Украины – государства, в котором продолжается вооруженный конфликт. Люди прибывают к нам с надеждой на лучшее будущее, а мы не закрываем перед ними свои границы. Только в прошлом году мы выдали более 300 тысяч разрешений на трудоустройство мигрантов из-за пределов Европейского Союза. Это больше, чем во всем евросообществе", – цитирует главу государства Польское радио.

Напомним, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.

Позже Украина разрешила Польше возобновить работы по эксгумации польских захоронений в Украине.