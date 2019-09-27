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Киев дал добро на эксгумацию польских захоронений в Украине

27 сентября 2019, 18:36

Разрешение на эксгумацию польских захоронений в Варшаве назвали "хорошей новостью".

Украина-Польша
Польша может возобновить работы по эксгумации захоронений в Украине

Украина разрешила Польше возобновить работы по эксгумации польских захоронений в Украине.

На этой неделе Украина официально дала положительный ответ Польше на прошение о возобновлении эксгумации, рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, пишет Польское радио.

По его словам, согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона должна выбрать исполнителя работ.

"Украинский исполнитель, должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами", - пояснил украинский дипломат.

Читайте такжеВ ОУН озвучили условие для Зеленского на эксгумацию польских захороненийПо словам посла в Украине Бартоша Цихоцкого, документ, предоставленный Украиной, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью возобновления эксгумации.

Глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек назвал разрешение на эксгумацию "хорошей новостью", но нужно еще подождать фактическое возобновление этих работ, пишет Dzieje.pl.

"Думаю, что это хорошая новость, но подождем еще немного. Хорошей новостью это будет тогда, когда мы начнем поиски в Украине", - заявил Шарек.

Он отметил, что заявление заместителя главы МИД Украины Василия Боднаря по поводу формальной отмены запрета на проведение эксгумаций в Украине "открывает путь к поворотному моменту, который наступит тогда, когда польские группы совместно с украинскими партнерами начнут работу в Украине".

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Напомним, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.

Польша захоронения эксгумация Украина
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