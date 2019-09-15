"Еще не принес прорыва": в Польше напомнили Зеленскому об эксгумации тел

Украина и Польша пошли на примирение после многолетнего исторического конфликта / УНИАН

В Польше вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик напомнил о недавнем заявлении президента Владимира Зеленского относительно отмены моратория на поисково-эксгумационные работы польских захоронений в Украине.

Как сообщает Польское радио, Польша возлагает большие надежды на то, что украинский лидер изменит политику и выполнит обещание, данное во время визита в Варшаву.

Швагжик с сожалением отметил, что недавний визит Зеленского в Польшу "еще не принес прорыва". Он напомнил об отсутствии отмены моратория на эксгумацию польских захоронений, вопреки недавнему заявлению.

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас без помех может проводить в Польше украинская сторона",

– подчеркнул Швагжик.

Напомним, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.

Впоследствии глава Организации украинских националистов Богдан Червак сделал уточнение к заявлению президента Владимира Зеленского о готовности разблокировать разрешение на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях на территории Украины.