Янтарные мафиози под видом спецслужб: в Польше задержали дерзких украинцев

В Польше задержали янтарных мафиози из Украины / Пресс-центр СБУ

В Польше по делу о контрабанде огромного количества янтаря из Украины схватили шестерых человек, среди которых двое дерзких граждан Украины, назвавших себя работниками спецслужб.

По информации пресс-службы Центрального Антикоррупционного бюро Польши, банду янтарных контрабандистов поймали в Варшаве в пятницу, 13 сентября.

Стало известно, что задержание прошло в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше. По факту задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

К слову, при задержании были использованы шумовые гранаты.

"Спецоперация, проводимая Центробанком, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - сказано в сообщении.

Добавим, что подозреваемых задержали в одном из ресторанов около 18:00, кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши, передало издание Zaxid.net со ссылкой на RMF.fm.

Читайте такжеКнязев пояснил Зеленскому, почему полиция не может пресечь копателей янтаряНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал "крови" силовиков Житомирской области, замешаных в "янтарных схемах". Он потребовал уволить руководителей Овручского и Олевского райотделов полиции и главу СБУ в Житомирской области.

"Подразделения СБУ и прокуратуры в области, по нашей информации, тоже "в теме". Поэтому я прошу господина Баканова заменить в ближайшее время руководителя Службы безопасности в области", - заявил Зеленский.