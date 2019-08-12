"Вы в янтарной схеме": Зеленский потребовал "крови" силовиков Житомирской области

12 августа 2019, 12:48

Из-за янтарных схем Зеленский потребовал разогнать руководство полиции и СБУ Житомирской области.

Зеленский в Житомирской области занялся янтарными схемами
Зеленский в Житомирской области занялся янтарными схемами / president.gov.ua

12 августа, в понедельник, во время визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Нацполиции Сергея Князева уволить руководителей Овручского и Олевского райотделов.

Вместе с тем, президент попросил написать заявление об увольнении руководителя ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко.

Кроме того, Зеленский потребовал уволить главу СБУ в Житомирской области.

"Подразделения СБУ и прокуратуры в области, по нашей информации, тоже "в теме". Поэтому я прошу господина Баканова заменить в ближайшее время руководителя Службы безопасности в области", - заявил Зеленский.

Добавим, что прокурор области на совещание не явился - он находится в отпуске за границей.

"Коринский Андрей Борисович (начальник управления лесного хозяйства). Ну, вы в этой схеме. Мне пишут. Странно? Ну, как странно? У меня есть статистика. Вы в этой схеме. Все решается через вас. Клевета? Кем клевета? Что у вас вообще происходит в области, ребята?", - сказал Зеленский.

Зеленский занялся
Зеленский занялся "янтарной" мафией / president.gov.ua

Читайте такжеПод Житомиром задержали грузовик с 80 мешками янтаряНапомним, ранее сообщалось, Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА. Виталий Бунечко был первым заместителем начальника главного управления регионального органа СБУ (в городе Мариуполь). По информации украинских СМИ, его родной брат Вячеслав является одним из ведущих юристов Укрнафты, которая входит в орбиту интересов Коломойского.

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