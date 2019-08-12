Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА: что о нем известно

12 августа 2019, 12:28

Родной брат нового главы Житомирской ОГА является одним из ведущих юристов Укрнафты.

Зеленский представил нового главу Житомирской ОГП
Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА / Журнал Житомира

12 августа, в понедельник, в городе Олевск Житомирской области президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя облгосадминистрации Виталия Бунечко.

По информации, вместе с Зеленским в Житомирскую область приехали и.о. председателя СБУ Иван Баканов, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Отметим, чтобы увидеть Зеленского, под зданием собралось много местных жителей.

Добавим, на встрече с президентом Виталий Бунечко акцентировал внимание на уменьшении бюрократии и привлечении инвесторов в область.

Также новый председатель ОГА поблагодарил воинов ОСС, с которыми он бок о бок провел последние 9 месяцев.

Кто такой Виталий Бунечко

Виталий Бунечко родился в 1973 году. Имеет два высших образования: педагогическое и юридическое. Является кандидатом юридических наук, полковник СБУ.

Ранее Виталий Бунечко был первым заместителем начальника главного управления регионального органа СБУ (в городе Мариуполь).

По информации украинских СМИ, его родной брат Вячеслав является одним из ведущих юристов Укрнафты, которая входит в орбиту интересов Коломойского.

Согласно декларации о доходах, зарплата Виталия Бунечко за 2018 год составила 365 тыс. 409 грн, наличными он задекларировал 39 тыс. долларов и 32 тыс. евро.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковске глава украинского государства Владимир Зеленский представил нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля. Президент  подчеркнул, что политических волонтеров действительно не так много, и новый глава области -  один из таких людей. 

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Владимир Зеленский Житомирская область Виталий Бунечко Житомирская ОГА новости Украины
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